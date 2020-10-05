«Доверил только им»: Миронов и Хаматова сыграли в спектакле о Горбачеве

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев посетил спектакль про него в Государственном театре наций, передает ТАСС. В разговоре с журналистами он признался, что к нему обращались многие театральные режиссеры, в том числе из США, но по итогу такой шанс выпал латвийцу Алвису Херманису. Главным условием было участие в постановке давних друзей Горбачева — актеров Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой.

«Очень понравилось! Дело в том, что я доверил это только двум людям. Я назвал журналистам этих двух, о них сразу написали во всех газетах. Но они стоят того. Молодцы», — поделился Горбачев.

В спектакле заняты только два актера. Бывшего президента СССР и его супругу Раису сыграли художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и народная артистка России Чулпан Хаматова.

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Действие «Горбачева» разворачивается в гримерной комнате со столами для артистов. Они постепенно входят в роль и перевоплощаются в своих персонажей. Как подчеркивал Миронов, у них не было задачи сделать двойников и добиться портретного сходства. Артисты рассказывают о детстве, юности Михаила и Раисы Горбачевых, их отношениях, общественной деятельности, а также болезни и смерти первой леди СССР.

В интервью журналу LR Алвис Херманис рассказывал, что работал над постановкой больше года. По словам режиссера, в процессе он изучил массу немецких материалов о Горбачеве и СССР периода его правления. Херманис также приезжал в Москву, чтобы лично пообщаться с советским лидером. При том, что въезд постановщику в Россию закрыт. Согласно изданию «Спутник», выдать ему визу поручил лично президент Владимир Путин по просьбе Миронова.

Херманис задумывал постановку как историю про любовь, а не политику.

Учитывая, что Горбачев как политическая фигура оценивается неоднозначно, создатель намеренно избежал период его деятельности на посту генсека с 1985 по 1991 год. Это время описано лишь одной фразой Раисы Горбачевой: «Эти шесть лет прошли как один рабочий день».

Исполнитель роли Горбачева Миронов рассказывал в интервью «Коммерсанту», что для него самым важным в спектакле было показать личность политика.

«Вы знаете, я не раз встречался с Михаилом Сергеевичем. И мне интересно в нем все. Безусловно, какие-то личные воспоминания, которых нет, предположим, в мемуарах, интересна интонация, — отмечал актер. -— Мне интересно, как он себя ведет в быту. Потому что все остальное, я говорю про исторический контекст, это мы знаем, это в принципе уже зафиксировано. А мне интересно увидеть личность».

Херманис, автор спектакля и художник-сценограф, вернулся к работе с Мироновым и Хаматовой спустя 12 лет после того, как состоялась премьера спектакля «Рассказы Шукшина».