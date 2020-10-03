Не время для кино: премьеру фильма про Джеймса Бонда перенесли

Выход в широкий прокат нового фильма о британском специальном агенте разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать» был перенесен на 2021 год.

«MGM, Universal и продюсеры «Бонда» Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что премьера «Не время умирать», 25-го фильма в серии о Джеймсе Бонде, будет отложена до 2 апреля, чтобы ее смогли увидеть зрители во всем мире. Мы понимаем, что задержка разочарует наших поклонников, но мы планируем поделиться с вами «Не время умирать» в следующем году»,

— говорится в официальном заявлении создателей фильма.

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Таким образом, новый фильм о Джеймсе Бонде, который должен стать последним для исполнителя главной роли Дэниела Крейга, выйдет в прокат на год позднее, чем это было запланировано изначально.

«Не время умирать» стал одним из первых блокбастеров, о чьем переносе стало известно после вспышки пандемии коронавируса в марте — его хотели выпустить на экраны в ноябре. Новая дата премьеры фильма об агенте 007 оказалась вблизи с выходом в прокат гоночного боевика «Форсаж 9», также производства компании Universal. Теперь не исключено, что новый «Форсаж» также ждет перенос на более поздний срок, чтобы два важнейших для Universal релиза не пересекались в прокате.

Несмотря на то, что серьезные изменения в сетке премьер этого года были вызваны выходом фильма Кристофера Нолана «Довод», многие эксперты киноотрасли связали перенос Джеймса Бонда с другим фактором. По их мнению, причина может скрываться в том, что ожидаемую прибыль от фильма о британском спецагенте должен принести показ за рубежом, а не домашний прокат.

Они также обратили внимание, что этот шаг сложно назвать неожиданным из-за увеличивающегося числа случаев заражения коронавирусом в Европе, а также на фоне того, что Лос-Анджелес и Нью-Йорк, представляющие два крупнейших рынка США, остаются закрытыми.

Бюджет «Не время умирать» составил более $200 млн, не считая расходов на продвижение. Сообщалось, что студия потерпела убытки на сумму в несколько миллионов долларов из-за переноса фильма в марте. Однако ответственные за принятие решений такого уровня лица решили дождаться, пока зрители вновь не будут чувствовать себя в безопасности в кинотеатрах.

Аналитики киноиндустрии предупредили, что новый перенос фильма о Бонде станет серьезным ударом по владельцам кинотеатров, особенно после переноса мультфильма Pixar «Душа». В то же время, ходят слухи о планах Disney перенести выход мультфильма в прокат или даже представить его зрителям на стриминговом канале Disnеy+.

На декабрь также остается запланирован выход фильмов «Чудо-женщина 1984» и «Дюна», хотя вероятность их переноса в связи с ограничительными мерами, направленными против распространения коронавирусной инфекции, сохраняется.

Из-за увеличения случаев заболевания разговоры о возврате к строгим карантинным мерам ведутся в Великобритании, где два прошлых фильма франшизы «Координаты «Скайфолл» и «Спектр» заработали $161 млн и $125 млн.

Эксперты кинорынка также отмечают, что за исключением ряда азиатских стран в настоящий момент по всему миру фиксируется спад посещаемости кинотеатров после роста, вызванного премьерой фильма Кристофера Нолана «Довод».