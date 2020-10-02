Переместить солнце: британцы сняли короткометражку с Unreal Engine

Одних режиссеров пандемия заставила заморозить проект до лучших времен, других — освоить новейшие технологии. В Великобритании вышел первый короткометражный фильм «Персиваль», полностью снятый при помощи известного в геймдизайне игрового движка Unreal Engine, передает The Hollywood Reporter.

Реклама

Производство ленты стартовало практически с началом локдауна, введенного в стране 24 марта, и было закончено к концу сентября. Все это время съемки проходили в условиях социального дистанцирования на площадке.

Окружающую среду полностью воссоздали с игровым движком Unreal Engine. До этого момента технология в кино применялась лишь частично.

«Было крайне захватывающе работать на стыке творчества и передовых технологий. Это [Unreal Engine] имеет огромный потенциал для создания крупномасштабных проектов, в том числе в плане контроля над финансовыми затратами, — рассказал исполнитель главной роли Джейсон Кингсли. — Единственное, чего мне не хватило, это живых лошадей. Но, может быть, они появятся позже».

Будут ли создатели «Персиваля» доснимать фильм, не уточняется. Посмотреть короткометражку уже можно на YouTube. Там же, на канале Modern History TV, есть видео производства проекта и выглядит оно эпично.

«Кинематографисту это открывает ранее неизведанную среду, все виды творческих возможностей, связанных с освещением, композицией и атмосферой, — поделился режиссер Эбен Болтер.

— Я смог перемещать солнце, мгновенно выдвигать стены! Только представьте, что ваша самая смелая идея движется к завершению прямо на ваших глазах, а не после шести месяцев постобработки. Это не просто важный, а поворотный момент для всей отрасли».

«Персиваль» уходит корнями в миф о короле Артуре. Сценарий к фильму написали Тоби Венаблс и Фелисити Эванс. Режиссерами выступили Эбен Болтер и Хасраф Дулулл («2036, происхождение неизвестно»).

Unreal Engine производит компания Epic Games («Fortnite»). Движок позволяет достигнуть фотореализма в графике и создать проработанный и детализированный фон, практически неотличимый от реального. Его четвертая версия частично применялась при создании сериала «Мандалорец» и ряда фильмов Marvel.

Тем временем в Новой Зеландии возобновились съемки многосерийной версии «Властелина колец» после полугода простоя. Решение о возвращении к работе было принято после того, как количество заражений коронавирусом в стране снизилось до минимальных показателей. В результате власти сняли почти все ограничения для приезжих кинематографистов, сохранив необходимость тщательной проверки здоровья и соблюдения санитарных норм. До локдауна были сняты две серии проекта. Ожидается, что в скором времени к съемкам на территории Новой Зеландии также вернутся создатели ремейка японского аниме-сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix.