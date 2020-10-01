«Все равно плохо слышу»: Корчевников подтвердил ухудшение слуха

Телеведущий Борис Корчевников впервые публично подтвердил слухи об ухудшении слуха, связанном с операцией по удалению доброкачественной опухоли мозга в 2015 году.

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Соответствующее заявление Корчевников сделал в эфире передачи «Судьба человека», где был гостем народный артист России и Украины Игорь Крутой.

В ходе рассказа о своих первых гастролях в США, где композитор был в компании певца Игоря Николаева и звездой советского кино Евгением Леоновым, чьим аккомпаниатором выступал Крутой, он признался, что не может поделиться одной из путевых историй, так как «там есть нецензурное».

«А я плохо слышу все равно», — сказал в ответ на это Корчевников.

Получив в такой форме разрешение от ведущего, композитор рассказал, что Леонов просил его следить за своим дыханием во время сна в номере отеля, в результате чего Крутой провел бессонную ночь, прислушиваясь к храпу легендарного актера. Несмотря на предупреждение, Крутой не употребил во время рассказа нецензурных выражений.

Помимо этого, Крутой поделился подробностями своей личной жизни и рассказал, что причиной смерти его отца 40 лет назад стал рак слюнной железы, а также назвал причиной расставания с бывшей женой Еленой материальные трудности, с которыми столкнулась их семья.

«Иногда такое происходит, бывает. Да, мы могли бы продлить отношения, но рано или поздно все бы закончилось. Если честно, у нас были материальные трудности, и должна была быть великая любовь, чтобы не обращать на них внимания. Наверное, со стороны Лены такой любви не было, и произошло то, что должно было произойти», — пояснил он.

Корчевников признался, что давно хотел пригласить Крутого к себе на передачу, а сам композитор перед появлением в «Судьбе человека» рассказал об этом в своих соцсетях.

«Целый год мне звонили от Бори Корчевникова на предмет съемок в программе «Судьба человека», и я весь год отказывался… Уже все околоюбилейные ТВ-шоу и концерты прошли (к счастью, опередив пандемию), информационных поводов особо не было (кроме новой, написанной мной музыки), и все, что можно было о себе рассказать, я уже рассказал... Тем не менее, на одно из последних предложений сниматься в «Судьбе человека» вдруг согласился, попросив заранее не озвучивать мне вопросы, чтобы беседа получилась острее и интереснее», — написал он.

Сообщения о проблемах Корчевникова со слухом после операции стали появляться в конце августа, когда сотрудники его программы рассказали о том, как он не услышал слов одного из собеседников. Позднее одна из зрительниц призналась, что редактор шоу показывает ведущему вопросы с помощью специального планшета, не полагаясь на наушник.

Такие слухи вызвали опасения, что у Корчевникова мог произойти рецидив опухоли мозга, после чего ситуацию прокомментировал концертный директор ведущего Табриз Шахиди, который опроверг наличие у него каких-либо осложнений со здоровьем и рассказал о большой загруженности звезды.

О готовности Корчевникова к работе также рассказала сайту kp.ru промоутер Евегния Морозова, по словам помощник ведущего обращался к ней с вопросом о возможности подработки.

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — призналась она.