«Единственное, что осталось»: Панин о романе с Александровой

Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин напомнил о своем «сумасшедшем» романе со знаменитой актрисой Мариной Александровой. Он выложил в Instagram совместное архивное фото, сопроводив многозначительной подписью.

«Это фотография — единственное, что осталось от...» — написал актер, добавив в комментариях к посту, что у них был «сумасшедший роман, и это не секрет».

Подписчики актера отмечали, что при всей любви к нему не могут не отметить специфичность выбора актрисы. Некоторые указали, что «в ту пору ее тянуло на плохишей». Многие поклонницы посочувствовали одиночеству «гениального Панина» и пожелали ему перестать жить прошлым, чтобы «позволить случиться будущему».

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К слову, артист действительно не держал в секрете эти отношения. Совсем недавно он рассказал о них в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам актера, «бурный роман» с Александровой случился в 2006 году после знакомства на кинематографической вечеринке. Тогда начинающая актриса встречалась с секс-символом российского кино Александром Домогаровым.

«И она уходила то от Домогарова, то от Панина, то от Домогарова, то от Панина. У нас были с Маринкой такие очень трогательные отношения», — вспоминал артист.

Панин отметил, что Домогаров очень любил Александрову и даже угрожал ему расправой. «Домогаров пытался меня побить. Он даже встречу уже назначил. Любил ее очень. И я любил. Она хорошая актриса. Марине Александровой не нужно сниматься в сериалах, надо играть в кино. Чтобы там ее глаза показывали. Я любил ее всего месяц. Помню, приехала мама, а у меня ковер залит красным вином — последствия встреч с Мариной. А потом мы просто разошлись. Она меня бросила. Меня вообще все бросают. У нас был такой насыщенный роман, сколько люди за десятилетие не переживают», — вспоминал актер.

В том же интервью актер подтвердил свою бисексуальность. Отвечая на вопрос интервьюера, с кем, на его вкус, лучше секс: с мужчиной, или с женщиной, — Панин ответил, что это совершенно несравнимые вещи.

«Ты понимаешь, я же не встречаюсь с мужчинами, я не хожу с ними на свидания. Есть женщина, которую любишь, а с мужиками — это такой приятный бонус», — сказал артист.

Панин признался Гордону, что иногда им с женой приходит в голову разнообразить свою сексуальную жизнь и они приглашают «мальчика или девочку».

«Секс прекрасен в любом состоянии — со всеми вместе. Когда все вместе — вообще прекрасно. — пояснил он. — Я не гомосексуалист, я люблю женщин. Но иногда… Все, отстань».

В ходе беседы ведущий привел цитату Панина из их общего интервью десятилетней давности: «Хочу сыграть гея». Актер подтвердил, что эта фраза не потеряла актуальности. Он отметил, что с готовностью исполнит задуманное, если ему предложат соответствующий проект. Он также рекомендовал Гордону посмотреть фильм «Полное затмение» с Леонардо Ди Каприо, в котором речь идет о гомосексуальной любви двух выдающихся французских поэтов — Поля Верлена и Артюра Рембо.