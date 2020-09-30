«Когда успел?»: Басков опубликовал фото с женщиной и ребенком

Народный артист России Николай Басков опубликовал в Instagram фото с отдыха на Алтае, на котором он изображен на фоне сидящих спиной женщины и ребенка. Поклонники музыканта принялись читать между строк и предполагать, что именно он хотел сказать этой публикацией и кем приходятся ему изображенные на снимке.

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«Это ваша семья, Николай?» ; «Когда успел!?» ; «Казалось бы, публичные люди, а всегда что-то всплывает внезапно! Здорово, если это жена и дочь, а то сколько слухов неприятных ходит. Николай, знайте, мы, ваши поклонники, в них не верим!» ; «Ага, семья, как у Лазарева и Киркорова» ; «А с чего все решили, что на фото есть ребенок, это вообще не очевидно. Для хайпа уже вообще ничего особенного не нужно делать. Хомяки сами все додумывают», — делились мнением подписчики.

Некоторые пользователи соцсети предположили, что Басков пытается создать «новый инфоповод», чтобы отвлечь внимание от участия в «постыдной акции против белорусского народа».

Львиная доля комментариев под его публикациями содержит негодование по поводу участия исполнителя в записи песни в поддержку действующей белорусской власти.

Напомним, что Басков и более 20 других российских и белорусских артистов, среди которых Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Диана Гурцкая и Анита Цой, записали песню под названием «Любимую не отдают» в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Клип под названием «Артисты за мир» был опубликован на YouTube-канале группы Аура. Авторство композиции и клипа принадлежит белорусским музыкантам Евгению Олейнику и Юлии Быковой.

«Песню исполнили те, кто посчитал ее близкой по духу. Мы предложили — все они, и белорусы, и россияне, — согласились», — отметил Олейник в беседе с «Газетой.Ru».

Название композиции дала фраза Лукашенко «Любимую не отдают», которую он произнес перед президентскими выборами в августе. Согласно тексту, на долю белорусского народа выпало многое, но он всегда поднимался «только вверх и вперед».

«Здесь мы живем, будут жить наши дети // В мире, любви и согласии — вместе, // Просто знай — любимую не отдают», — гласит припев.

По словам автора песни и клипа, возможность комментирования и оценивания клипа на YouTube была отключена им из-за угроз в адрес артистов.

«Ориентировочно через два часа после премьеры песни в ряде оппозиционных Telegram-каналов появились призывы к буллингу в комментариях под нашей песней. — продолжил Олейник. — За час «мирные и невероятные» написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе. Если первое я воспринимаю спокойно и безразлично, то второго допустить не могу. Артисты для автора святое. У меня нет ресурсов модерировать свою ленту, удаляя то, что может расстроить артистов. Вот я и отключил».

По словам белорусского исполнителя Дмитрия Колдуна, он клип не видел клип и не получал приглашения для участия в проекте. Победитель теле-шоу «Фабрика звезд-6» отметил, что не станет оценивать поступок своих коллег по сцене.

«Я думаю, что лучше у них спросить — это личная позиция граждан. Я много провожу времени в России, но ко мне таких предложений не поступало. Продукта, который получился, я не видел — если посмотрю, смогу что-то сказать, — заявил Колдун «Газете.Ru». — Если люди это делают, то, наверняка, должен быть какой-то фидбэк — кто-то хочет его видеть, а кто-то нет».