«Мандалорец», «Призраки поместья Блай» и еще 17 сериалов октября

С 1 октября на Netflix
«Острые козырьки» по-немецки: брутальная костюмная драма про то, как Октоберфест стал великим.
С 3 октября на Hulu и в «Амедиатеке»
Хоррор-антология по сборнику рассказов Нэйтана Бэллингруда «Озерные чудовища Северной Америки». Восемь историй, восемь городов, богатый бестиарий в диапазоне от русалок до падших ангелов.
Со 2 октября на Netflix
Новое шоу от автора «Секса в большом городе» и «Беверли-Хиллз, 90210» Даррена Стара — о молодой американке, которая внезапно переезжает во Францию и устраивается в престижную маркетинговую фирму. В главной роли — Лили Коллинз.
С 5 октября на Showtime и в «Амедиатеке»
Экранизация романа американца Джеймса Макбрайда, разыгранная Итаном Хоуком: он выступил в роли продюсера (вместе с Джейсоном Блумом), сценариста и исполнителя одной из главных ролей. В центре сюжета — мальчик-раб Онион (Джошуа Калеб Джонсон-Лайонел), который попадает в отряд аболиционистов под руководством Джона Брауна (Хоук). Именно их деятельность в итоге привела к началу Гражданской войны.
С 5 октября на more.tv
Продолжение лучшего российского сериала о тинейджерах, рифмующего дело Кокорина и Мамаева с «Эйфорией» от HBO.
С 6 октября на AMC
Фантастическая антология про недалекое будущее, где каждый с помощью особого теста может узнать личность своей родственной души. В ролях — Малин Акерман («Миллиарды»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Бетси Брандт («Во все тяжкие») и другие. Сценарист — Уилл Бриджес, работавший над «Черным зеркалом» и «Очень странными делами».
С 9 октября на Netflix
Второй выпуск антологии Майка Флэнагана («Доктор Сон»). Первый сезон адаптировал книгу Ширли Джексон «Призрак дома на холме», новый экранизирует повесть Генри Джеймса «Поворот винта». По сюжету британский лорд, под чью опеку попадают малолетние племянники, нанимает няню для присмотра за детьми. Они поселяются в загородном поместье Блай, где женщина начинает видеть зловещих духов.
С 9 октября на Disney+
Новая экранизация романа Тома Вулфа «Парни что надо» о первом отряде астронавтов США (в 1983 Филип Кауфман снял по ней полный метр со Скоттом Гленном и Эдом Харрисом). Авторы обещают «смелый и антиностальгический взгляд на события, которые станут первым американским реалити-шоу».
С 16 октября на Hulu
Мрачное шоу по комиксам Marvel, напоминающее смесь сериала «Сверхъестественное» с фильмом «Новые мутанты». В центре сюжета — Дэймон и Ана Хелстром, дети могущественного серийного убийцы, которые сражаются с худшими представителями человечества (и не только человечества).
С 16 октября на Netflix
Будни пяти школьников с разным социальным положением, посещающих одно учебное заведение в Нью-Йорке. Сериал основан на пьесе Кэти Каппиелло, посвященной слатшеймингу и вдохновленной реальными историями американских тинейджерок.
С 16 октября на Netflix
Фэнтезийно-комиксовый взгляд на Великую французскую революцию (в кадре фигурирует голубая кровь — буквально). Один из центральных персонажей — врач Жозеф Гильотен, будущий изобретатель гильотины.
С 16 октября на Netflix
Трехсерийный триллер Маноло Каро, создателя «Дома цветов». Дело происходит в Испании 1950-х годов — во времена диктаторского режима Франсиско Франко. Молодой человек возвращается к семье из Мексики; родня нашла ему девушку для женитьбы. Однако герой привозит с собой чернокожего балеруна, чем потрясает свой родной городок, стоящий на консервативных традициях.
С 22 октября на Start
В поисках Джека Потрошителя сыщик Шерлок Холмс оставляет раненого Ватсона в Лондоне и отправляется в Петербург, где заручается поддержкой девушки Софьи и принимается за расследования — вопреки скепсису местной полиции. В главных ролях — Максим Матвеев и Ирина Старшенбаум.
С 23 октября на Netflix
Экранизация романа Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке-сироте Бет Хармон, которую играет Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»). В числе создателей — сценарист и режиссер Скотт Фрэнк («Особое мнение», «Логан»).
С 26 октября на HBO и в «Амедиатеке»
Адаптация романа Джин Ханфф Корелиц про успешную терапевтку Грейс (Николь Кидман), которая готовится опубликовать дебютную книгу, однако ситуация омрачается таинственным исчезновением ее мужа. Над сериалом работали постановщица Сюзанна Бир («Птичий короб») и сценарист Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).
С 27 октября на NRK и more.tv
После того, как Норвегию оккупирует нацистская Германия, американское правительство предлагает кронпринцессе Марте и ее детям поселиться в Белом доме. Лидер США быстро попадает под ее очарование, что начинает отражаться на политической жизни страны. В главных ролях — София Хелин («Мост») и Кайл Маклахлен («Твин-Пикс»).
С 30 октября на Disney+
Продолжение шоу, полностью оправдавшего переход «Звездных войн» под эгиду Disney. Во втором сезоне мандалорец и малыш Йода продолжат искать сородичей последнего, пока за ними будет охотиться Мофф Гидеон. Среди режиссеров появится имя Роберта Родригеса.
С 30 октября на Amazon Prime Video
Комедийный хоррор, придуманный Саймоном Пеггом и Ником Фростом (в этот раз обошлось без Эдгара Райта). В центре сюжета — охотники за паранормальными явлениями, колесящие по Британии. Во время своих похождений они узнают о таинственном заговоре, который может привести к концу света.
С 30 октября на Sky Deutschland и в «Амедиатеке»
Немецкий ужастик про вдовца и его сына-подростка, которые поселяются в нехорошем доме.