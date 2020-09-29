Сняли маски: театры Москвы могут снова закрыть

Работу московских театров могут приостановить из-за несоблюдения мер безопасности, связанных с COVID-19, передает сайт mk.ru. Первые проверки показали, что не везде зрители сидят в масках во время спектаклей.

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«Мы не намерены останавливать работу театров и штрафовать их. Но если руководители театров не будут следить за соблюдением мер безопасности, у нас не будет другого выхода», — предостерегла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Министр культуры Москвы Александр Кибовский, в свою очередь, предложил напоминать о соблюдении «масочного режима» перед началом постановки. На его взгляд, «чтобы это оповещение могло попасть в душу зрителя», его должны озвучить известные артисты. Кроме того, Кибовский пообещал разобраться с театрами, которые не пускают внутрь инспекторов Роспотребнадзора.

«Если вы их не пускаете, это рассматривается как то, что что-то у вас не так. Если у вас все в порядке, то нечего бояться, а если не в порядке, то не имеете права работать. Если такие случаи будут выявляться, а в социальных сетях будут появляться фотографии, где все сидят без масок, то мы как учредитель будем принимать меры, штрафовать или более серьезного характера», — приводит его слова ТАСС.

Представитель театра «Практика» Мария Никитина рассказала «Газете.Ru», что у них пока не было проверок. Сотрудники просят зрителей надевать свои маски или предлагают воспользоваться одноразовыми, но проконтролировать их уже на самом спектакле практически невозможно.

«Что касается зала, то [соблюдение «масочного режима»] мы оставляем на откуп зрителю. Мы не можем в темном зале направлять фонариком на каждого зрителя, кто снял маску. В таких случаях у нас предусмотрена шахматная рассадка», — отметили в «Практике».

Говоря о штрафах, Никитина согласилась, что они уместны только в случае, если человек зашел в театр уже без маски: «Отчасти правильно штрафовать. На той стадии, когда человек приходит в театр без маски, у нас есть возможность его не пустить. Это наша обязанность. Но что касается зала, то не совсем правильно возлагать на нас ответственность».

В «Практике» также выразили обеспокоенность тем, что из-за несоблюдения мер безопасности театры могут закрыть.

«Конечно, было бы проще приостановить работу театров и тогда автоматически не пришлось бы кого-то штрафовать и т.п. Но спасибо государству, что оно этого пока не делает. У нас есть работа, есть возможность получать зарплаты, — заключила Никитина. — Честно говоря, нас это [закрытие] пугает. Все это влияет на нашу жизнь и на творческий процесс».

В своем заявлении министр культуры Москвы Александр Кибовский также напомнил о недавнем указе Сергея Собянина. С 28 сентября столичный мэр попросил людей старше 65 лет оставаться дома. Ранее «Газета.Ru» выяснила, что не у всех артистов пожилого возраста есть возможность перейти на удаленную работу или взять отпуск. В частности, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заявил, что тогда им на замену потребуются молодые актеры, которые тоже могут заболеть. Говоря о соблюдении мер безопасности, артист также заметил, что зрители снимают маски на спектаклях.