«Глубокий союз»: сын Ефремова о свадьбе с Иваковой

Российский актер Никита Ефремов прокомментировал слухи о скорой свадьбе с телеведущей Марией Иваковой в интервью Агате Муцениеце на YouTube-шоу «Честный развод». Он дал понять, что предпочитает не вдаваться в подробности о своей личной жизни, назвав это побочным эффектом своей публичности.

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«У меня сейчас возникает такое чувство — «Не трогайте мое», — сказал он. — И оно вот с этими границами сто процентов связано. Не хочу даже не то, что не говорить об этом. А, когда проникает эта вся энергия туда, понимаешь. У меня возникают моменты. Я прислушиваюсь к себе, что у меня там.

Вот эта зона — она интимная в очень хорошем смысле этого слова. Это и есть вот тот глубокий союз — то, что я могу назвать «мы».

Говоря о своем первом браке с актрисой Яной Гладких, артист признался, что пошел на столь серьезный шаг отчасти в ответ на болезненный развод своих родителей Михаила Ефремова и Аси Воробьевой, случившийся, когда ему было всего два года.

Создавая семью с Гладких, Ефремов верил, что это на всю жизнь, однако не сложилось.

«Брак — это вещь серьезная и ответственная. Мне кажется, мы оба не были готовы, у нас был какой-то беспорядок с границами, — рассуждал он. — Границы — это то расстояние, с которого я могу одинаково любить и себя, и тебя».

По словам актера, он жил только собой и своими потребностями, не понимая, что такое партнерские отношения. Такое поведение он объяснил тем, что в детстве получил много установок про расстояния и границы.

Никита Ефремов уточнил, что после развода стал ответственнее относиться к теме любовных отношений. С тех пор он старается объективно оценивать возникающие разногласия, идти на диалог и находить компромиссы с избранницей.

«В новых отношениях были кризисы, и мне важно было посмотреть на это не как на проблему, а как на задачу. Я занимаю игровую позицию. Могу создать дистанцию между собой и вот этим. Посмотреть на все со стороны и быть честным относительно своей роли», — поделился актер.

Вместе с тем Ефремов посетовал на то, что является очень ревнивым человеком, однако прикладывает все силы, чтобы побороть в себе это качество: «Я поговорил с одним мудрым человеком, и он сказал: «Просто запрети себе это, и все». Если ревность подразобрать — это значит «мое, не отдам». А с чего оно мое? То есть это опять моя какая-то слабость, самооценка. Я не хочу быть неуверенным в себе».

Говоря о гнете звездной фамилии, артист признался, что пока он об этом думает, это действительно тяжело. «Когда я занимаюсь какими-то фантомами в моей голове, мол, что обо мне подумают, я очень много трачу энергии на эти думания. Как только фокус внимания оттуда убирается, вообще пофиг.» — сказал он, добавив, что родился в такой семье не случайно и заслуживает этот урок.

Ефремов отметил, что до поступления в институт он и вовсе «не парился» о своем происхождении. Позже он осознал, что сопротивляться тому, чего не изменить, — глупо.

«Меня все равно иногда это напрягает. Мол, почему это меня не воспринимают, я вообще-то отдельная личность! Страх быть каким-то маленьким. — продолжил он. — Может, у меня и были какие-то мысли о смене фамилии, особенно в острые моменты моих переживаний, но сейчас нет».