«Ход королевы», «Китобой» и другие трейлеры недели

Драма «Ход королевы», основанная на одноименном бестселлере Уолтера Тевиса, рассказывает историю сироты-вундеркинда. Мини-сериал, в который войдут шесть эпизодов, следует за ее восхождением на пути к званию гроссмейстера и борьбой с наркозависимостью. Главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»).

У фильма «Китобой» вышел официальный трейлер. В нем Кристина Асмус играет вебкам-модель из США, ради которой подросток (Владимир Онохов) решает переплыть Берингов пролив. Лента унесла сразу три награды 31-го «Кинотавра», в том числе за режиссуру и лучшую мужскую роль.

Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Клод Лелуш, Катарина Кубрик, Жоэль Шапрон и другие делятся своим взглядом на творчество Сергея Бондарчука в первом трейлере «Battle». Это документальный фильм, приуроченный к 100-летию со дня рождения создателя одной из самых известных экранизаций «Войны и мира». Премьера картины запланирована на первую половину 2021 года.

«Вампиры против Бронкса» («Vampires vs. the Bronx»); Османи Родригез

Еще один камешек в огородов расистов: по сюжету комедии «Вампиры против Бронкса» группа темнокожих подростков спасает свой район от банды «белых» кровопийц. Вампиры в трейлере выглядят гиперболизировано плохо, но за юмор можно не переживать, над ним работала команда SNL. В главных ролях Джейден Майкл, Джеральд Джонс III, Грегори Диаз IV, Сара Гадон, Клифф Method Man Смит и Шеа Вигам. Выйдет 2 октября на Netflix.

«Легенда о волках» («Wolfwalkers»); Томм Мур, Росс Стюарт

Потрясающей красоты мультфильм «Легенда о волках» ирландца Томма Мура — волшебная история о волках-ходоках, женщинах и матери-природе. Это уже третий полнометражный фильм Мура («Песнь моря», «Тайна Келлс»). Его премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в этом году. Для Росса Стюарта, концептуального художника, это режиссерский дебют.

«Война наркокартелей» («Narco Soldiers»); Феликс Р. Лимардо

В центре сюжета криминального боевика «Война наркокартелей» — современные Бонни и Клайд, только с пушками и запрещенными веществами. Если убрать из фильма неплохие экшн-сцены, то останутся одни клише — перестрелки, наркотики, секс и насилие. Главные роли сыграли Рафаэль Амайя и Каролина Герра.