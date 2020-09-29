«У маэстро инфекция»: Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом

Известный российский альтист и дирижер Юрий Башмет госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства.

«У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — сказал собеседник ТАСС.

Также источник в Русском концертном агентстве сообщил, что на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра по России вместо Башмета дирижером будет Фредди Кадена из Эквадора. Выступление коллектива в Санкт-Петербургской филармонии состоится 1 октября, на следующий день музыканты отправятся в Казань, а 4 октября выступят в концертном зале парка «Зарядье» в Москве.

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Ранее в Telegram-канале «Комсомольской правды» появилась информация о том, что вместе с музыкантом в больницу попала его жена Наталья с таким же диагнозом.

Во время пандемии Башмет совместно с Русским концертным агентством запустил программу поддержки музыкантов, попавших в трудное материальное положение из-за отмены выступлений. Для представителей оркестров и других крупных коллективов, чья деятельность невозможна без большого скопления людей, эта проблема является особенно острой.

«Сегодня все мы, кто так или иначе связан с классической музыкой и академическим исполнительским искусством, с концертной деятельностью, переживаем непростой период. Проведение концертов и фестивалей остановлено, как в России, так и во многих странах мира, — говорится на сайте агентства.

— В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты-солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций, основной, а порой единственный, доход которых были именно гонорары за выступления на концертах».

Заявку на участие в программе может подать любой профессиональный музыкант-солист, живущий и работающий в России, соответствующий нескольким критериям. Потенциальный конкурсант должен окончить вуз и получить диплом о высшем образовании по профильной специальности и быть действующим солистом, столкнувшимся с проблемами из-за отмены или переноса выступлений. Также артистам необходимо предоставить свою биографию и портфолио.

«Экспертное жюри выберет 10 музыкантов, которые будут приглашены принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Юрием Башметом и Русским концертным агентством в течение концертного сезона 2020/21 годов с оплатой проезда, проживания и гонорара», — отметили организаторы.

Кроме того, специалисты выделят пятерых композиторов, которым будет заказано создание музыкальных произведений с дальнейшим исполнением их на концертах Башмета и Русского концертного агентства в ходе ближайшего концертного сезона.

«Также экспертное жюри выберет 50 музыкантов-солистов, которые получат единовременную материальную выплату, которая, как мы надеемся, поможет музыкантам справиться с непростой сегодняшней ситуацией, — говорится на сайте. — Мы уверены, что сегодняшняя тяжелая ситуация рано или поздно закончится, и очень важно, как мы все вместе пройдем через это непростое время».

Недавно коронавирусную инфекцию перенесла оперная певица Анна Нетребко. Она сообщила в Instagram, что 22 сентября была выписана из больницы.

«Хочу поблагодарить врачей и персонал 52 Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение (ковидная пневмония средней степени тяжести). Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться», — написала Нетребко.

Впервые о своей госпитализации артистка сообщила 17 сентября — на пятый день нахождения в медучреждении, когда ее состояние стабилизировалось.