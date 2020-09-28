«Над Жанкой издевался»: Кудрявцева об отношении Шепелева к Фрискке

Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева рассказала об отношении журналиста Дмитрия Шепелева к певице Жанне Фриске, скончавшейся от неоперабельной опухоли мозга в 2015 году. На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущей предстояло выбрать между двумя мужчинами того, кто кажется ей наиболее привлекательным. Когда перед Кудрявцевой положили фотографии Шепелева и продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, она начала нервно стучать рукой по дивану.

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«Про кого знаешь, как говорила твоя предшественница на НТВ [Светлана] Курицына, более худшую тайну?» — спросила Собчак.

Гостья ответила, что знает о секретах Разина, но ведущей шоу было интересно услышать что-то новое о Шепелеве.

«Все знают одну сторону, а я знаю с другой, менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я ненавижу его после этого», — сказала она на ухо Собчак.

Ведущая не стала вдаваться в подробности конфликта между знаменитостями в последние дни жизни Фриске. Многие зрители выпуска написали в комментариях, что догадывались о плохом обращении Шепелева с тяжелобольной женой.

«Все услышали секрет про Шепелева?», «Теперь это не тайна», «Действительно, Шепелев не вызывает никакого доверия», «Он вообще рядом последнее время не находился и не дал закончить терапию, которая помогла выйти на ремиссию — это говорят многие», — отреагировали пользователи.

Также Кудрявцева призналась, что в 18 лет решилась на рождение сына из-за больших проблем со здоровьем и возможного бесплодия в будущем. Отец ребенка — бывший музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк — был рад появлению наследника, но мать телеведущей выступала против родов в раннем возрасте и пыталась уговорить дочь сделать аборт.

«Она мне говорила — Лера, подумай, ты еще молодая, у тебя вся жизнь впереди. Я не слушала, было только — мама, я его люблю», — вспоминает она.

В итоге судьбу Жана Ленюка, родившегося 14 апреля 1990 года, решил врач.

«Он мне тогда сказал — другой беременности может не быть. В общем, все это может быть очень сложно, лучше не рисковать. А потом у меня и не появилось мысли в голове, чтобы сделать аборт», — рассказала Кудрявцева.

В 2018 году ведущая с помощью гормональной терапии родила дочь. Окружающие не верили, что Кудрявцева смогла родить самостоятельно в возрасте 47 лет, но она опровергла использование услуг суррогатной матери.

Одной из тем, обсуждаемых в шоу, был недавний скандал с уходом ведущей с телеканала «Муз-ТВ» после 20 лет сотрудничества.

Она повторила, что единственной причиной прекращения работы на музыкальном канале было неуважительное отношение со стороны руководства, которое не сообщило ей заранее о замене ведущей на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Также Кудрявцева объяснила свой выпад в сторону блогера Анастасии Ивлеевой во время вручения премии ТЭФИ в номинации «Лучшее развлекательное шоу прайм-тайма». Когда жюри признало лучшим в этой категории проект канала «Пятница» Agentshow, Кудрявцева сказала «Конечно, я так много матом не ругаюсь». Этот момент был вырезан из трансляции, но гости церемонии, в числе которых была Собчак, обратили на него внимание.

«Это не обида, это несправедливость. ТЭФИ — это должно быть голосование людей за самые рейтинговые ток-шоу на нашем телевидении. Мое ток-шоу уже три года подряд самое рейтинговое по цифрам», — сказала Кудрявцева. — Иногда я могу брякнуть, а потом пожалеть. Это больше [вопрос] к академикам ТЭФИ, чем к Насте Ивлеевой. Мне она нравится».

Телеведущая работает на рейтинговых шоу телеканала НТВ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Когда Собчак пыталась узнать сумму заработка Кудрявцевой за один выпуск, ведущая долго отказывалась раскрыть эту информацию. В итоге она призналась, что получает за одно шоу «меньше миллиона» рублей.