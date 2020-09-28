Назвали Ривером: у Хоакина и Руни Мары родился первенец

У звездной пары Хоакина Феникса и Руни Мары родился ребенок, передает Daily Mail. По данным издания, они стали родителями еще в прошлом месяце. Информацию подтвердил режиссер Виктор Коссаковский во время фестиваля в Цюрихе. Вместе с Фениксом документалист должен был презентовать свой новый фильм «Гунда», спродюсированный актером.

«У него только что родился ребенок. Прекрасный малыш, которому дали имя Ривер. Поэтому он не может представлять фильм сейчас», — признался Коссаковский на пресс-конференции.%

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Мальчика назвали в честь погибшего старшего брата Феникса. Ривер ушел из жизни 31 октября 1993 года в возрасте 23 лет. За день до это актер должен был выступать в клубе, принадлежащем Джонни Деппу, со своим другом басистом Фли из Red Hot Chili Peppers. Однако незадолго до концерта он почувствовал себя плохо. Когда на сцене выступал Депп со своей группой, Ривер вышел на улицу, затем резко упал и забился в конвульсиях. Находящийся рядом с ним Хоакин Феникс вызвал скорую, но врачи так и не смогли реанимировать актера. В его крови обнаружили смертельные дозы кокаина, героина и сильнодействующих лекарств.

О скором пополнении в семье актеров PageSix со ссылкой на источники писал еще весной. На тот момент речь шла уже о шестом месяце беременности. В последние несколько недель Мара была замечена на фотографиях папарацци в свободной одежде, которая могла скрывать живот. Официальных заявлений по поводу ребенка актриса и ее муж не делали.

Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемках фильма «Она» Спайка Джонза. Спустя три года — уже после фильма Гарта Дэвиса «Мария Магдалина» — они начали встречаться.

В мае 2017-го пара появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а через несколько месяцев актер подтвердил, что они живут вместе.

Как признался Феникс в интервью Vanity Fair в 2019 году, он долго думал, что Мара «презирает» его. Позже выяснилось, что это не так. По словам звезды «Джокера», актриса стеснялась показать, что он ей нравится. В июле 2019 года пара обручилась.

«Мы долго были друзьями по переписке. Я никогда раньше этого не делал — никогда не искал девушку в интернете», — рассказывал Феникс.

Ранее портал Mirror сообщил, что студия Warner Bros. планирует начать работу над двумя продолжениями блокбастера «Джокер». Актеру Фениксу, получившему «Оскар» за роль Артура Флека, предложили $50 млн за участие в обоих фильмах.

«Сначала Хоакин считал, что «Джокер» — это отдельный фильм, — поведал источник издания. — Но теперь он изменил свой настрой. Он сказал, что хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в прошлом году. Все еще обсуждается, но сценарии находятся на стадии написания, и Хоакин должен быть очень этим заинтересован».