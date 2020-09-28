Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Заработок на крови: кузина Майкла Джексона продает его капельницу

Как родственница Майкла Джексона пытается заработать на смерти поп-короля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Родственница покойного певца Майкла Джексона выставила на торги окровавленную капельницу, которая, согласно ее утверждению, содержала смертельную дозу препарата пропофола. Также женщина намерена продать зубные протезы отца и менеджера поп-короля Джозефа Джексона.

Двоюродная сестра Майкла Джексона Марша Стюарт выставила на продажу окровавленную капельницу, которая, как она утверждает, содержала роковую дозу препарата пропофола, ставшего причиной смерти поп-короля в июне 2009 года. Об это пишет издание Mirror.

По словам родственницы певца, она взяла зловещий артефакт из спальни музыканта в особняке Холмби-Хиллз через несколько дней после его смерти.

Однако некоторые сомнения в подлинности обсуждаемого предмета вызывает тот факт, что полицейские Лос-Анджелеса изъяли медицинское оборудование через несколько часов после трагедии.

Тем не менее команда продавцов из Лас-Вегаса рассчитывает выручить не менее $2,5 тыс. за установку для внутривенного вливания, включающую в себя трубку и мешок. Согласно общественному мнению, шокирующее решение Стюарт является лишь попыткой заработать на имени всемирно известного родственника. К слову, в настоящий момент неизвестно, что думают о ее действиях в фонде наследников Майкла Джексона (Michael Jackson Estate).

Капельница не единственный необычный лот, поступивший в продажу. Всего на аукцион было выставлено около 60 предметов из коллекции сувениров отца исполнителя — Джозефа Джексона. Среди них зубные протезы менеджера, цена которых стартует с $250. Также поклонникам и коллекционерам предлагают купить тапочки, которые Майкл носил в последние дни. Вместе с тем продается серебряный пиджак артиста Zac Posen и подписанные им фотографии.

В апреле этого года на аукционе в американском штате Техас была продана знаменитая белая перчатка певца со стразами за $104 031. Имя покупателя не было раскрыто.

В ноябре прошлого года оскароносный продюсер байопика «Богемская рапсодия» Грэм Кинг приобрел у фонда наследников Майкла Джексона права на историю жизни и музыку знаменитого артиста. Согласно сведениям Variety, кинематографист намерен создать полнометражный фильм, посвященный судьбе исполнителя.

В настоящий момент нет информации, какой взгляд на биографию «поп-короля» будет представлен зрителям в сценарии фильма. В частности, неизвестно, будут ли задействованы в проекте главные обвинители артиста в сексуальном насилии: Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые были основными действующими лицами скандальной документалки HBO «Покидая Неверленд».

Напомним, в «Неверленде» мужчины заявили, что покойный музыкант растлил их в юном возрасте. Особо резонансными данные признания смотрелись на фоне того, что долгие годы Робсон и Сейфчак публично защищали артиста, опровергая слухи о его педофилии. Поясняя причину, по которой в фильме слово дано лишь обвиняющей стороне, режиссер картины Дэн Рид отметил, что заявления приближенных Джексона могли бы запутать историю. По словам постановщика, «Покидая Неверленд» — это фильм «не о Майкле, но о двух семьях» — и том, как они смирились с обрушившейся на них «правдой».