Заработок на крови: кузина Майкла Джексона продает его капельницу

Двоюродная сестра Майкла Джексона Марша Стюарт выставила на продажу окровавленную капельницу, которая, как она утверждает, содержала роковую дозу препарата пропофола, ставшего причиной смерти поп-короля в июне 2009 года. Об это пишет издание Mirror.

По словам родственницы певца, она взяла зловещий артефакт из спальни музыканта в особняке Холмби-Хиллз через несколько дней после его смерти.

Однако некоторые сомнения в подлинности обсуждаемого предмета вызывает тот факт, что полицейские Лос-Анджелеса изъяли медицинское оборудование через несколько часов после трагедии.

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Тем не менее команда продавцов из Лас-Вегаса рассчитывает выручить не менее $2,5 тыс. за установку для внутривенного вливания, включающую в себя трубку и мешок. Согласно общественному мнению, шокирующее решение Стюарт является лишь попыткой заработать на имени всемирно известного родственника. К слову, в настоящий момент неизвестно, что думают о ее действиях в фонде наследников Майкла Джексона (Michael Jackson Estate).

Капельница не единственный необычный лот, поступивший в продажу. Всего на аукцион было выставлено около 60 предметов из коллекции сувениров отца исполнителя — Джозефа Джексона. Среди них зубные протезы менеджера, цена которых стартует с $250. Также поклонникам и коллекционерам предлагают купить тапочки, которые Майкл носил в последние дни. Вместе с тем продается серебряный пиджак артиста Zac Posen и подписанные им фотографии.

В апреле этого года на аукционе в американском штате Техас была продана знаменитая белая перчатка певца со стразами за $104 031. Имя покупателя не было раскрыто.

В ноябре прошлого года оскароносный продюсер байопика «Богемская рапсодия» Грэм Кинг приобрел у фонда наследников Майкла Джексона права на историю жизни и музыку знаменитого артиста. Согласно сведениям Variety, кинематографист намерен создать полнометражный фильм, посвященный судьбе исполнителя.

В настоящий момент нет информации, какой взгляд на биографию «поп-короля» будет представлен зрителям в сценарии фильма. В частности, неизвестно, будут ли задействованы в проекте главные обвинители артиста в сексуальном насилии: Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые были основными действующими лицами скандальной документалки HBO «Покидая Неверленд».

Напомним, в «Неверленде» мужчины заявили, что покойный музыкант растлил их в юном возрасте. Особо резонансными данные признания смотрелись на фоне того, что долгие годы Робсон и Сейфчак публично защищали артиста, опровергая слухи о его педофилии. Поясняя причину, по которой в фильме слово дано лишь обвиняющей стороне, режиссер картины Дэн Рид отметил, что заявления приближенных Джексона могли бы запутать историю. По словам постановщика, «Покидая Неверленд» — это фильм «не о Майкле, но о двух семьях» — и том, как они смирились с обрушившейся на них «правдой».