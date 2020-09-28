«Давление адвоката»: Ефремов обжаловал свой приговор

Заслуженный артист России Михаил Ефремов подал собственную жалобу на приговор в виде восьми лет колонии общего режима, который ему вменили за участие в смертельном ДТП. Представитель пресс-службы Пресненского суда Москвы, куда поступило заявление от актера, сообщил об этом в комментарии РИА «Новости».

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«В адрес суда поступили апелляционные жалобы Ефремова М. О., а также расширенная жалоба его защитников Пашаева Э. М. и Шаргородской Е. Г., — заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая. — Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева».

Бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев признался «Газете.Ru», что не расстроился из-за обвинений актера в свой адрес.

«Меня это не расстраивает. Давайте подождем до вынесения апелляционного определения, а потом уже более развернуто расскажу, почему вот так получается. Пока не будем мешать адвокатам работать. Когда закончится апелляция, проведу пресс-конференцию и отвечу на все вопросы», — пообещал юрист.

Также Кокая сообщила, что Пашаев назвал изложенные в приговоре выводы не соответствующими обстоятельствам уголовного дела, попросил отменить приговор и провести дополнительное расследование. Его помощник Елизавета Шаргородская, в свою очередь, потребовала отмены приговора и попросила отправить Ефремова в колонию-поселение. Новые адвокаты артиста Владимир Васильев и Петр Хархорин также подали апелляционные жалобы.

Кроме того, суд рассказал о шестом по счету заявлении от гражданской жены погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирины Стерховой. Ее адвокат назвал нарушением отказ признавать ее потерпевшей и попросил пересмотреть дело. Женщина, прожившая с жертвой аварии около 20 лет, уже несколько месяцев добивается признания ее потерпевшей по уголовному делу. Ранее стало известно, что незадолго до трагедии официальная жена погибшего Маргарита Захарова собиралась развестись с супругом. В распоряжение сайта mk.ru попал документ, согласно которому Захарова подала заявление на расторжение брака буквально за две недели до смертельного ДТП — 25 мая этого года. Также в документе отмечается, что супруги не жили вместе с 1994 года и в их отношениях «отсутствует чувство любви и взаимопонимания».

«Совместная жизнь с ответчиком не сложилась, брачные отношения между нами прекращены с июня 2018 года, общее хозяйство не ведется, и у меня, и у ответчика в настоящее время отдельная личная жизнь, — подчеркнула Захарова, заявляя о невозможности дальнейшей совместной жизни с мужем. — Ответчик с расторжением брака согласен».

При этом законная жена погибшего проходила одной из потерпевших по делу о смертельном ДТП, в то время как Стерховой данного статуса добиться не удалось. В эфире «Пусть говорят» гражданская супруга Захарова призналась, что не знала о планируемом разводе.

«Нет, я была не в курсе», — сказала она, предположив, что не знать о данном документе мог и сам Захаров. Однако Стерхова подчеркнула, что он все равно планировал официально расторгнуть брак в ближайшее время.

Отвечая на вопрос, почему Захаров сам не инициировал развод все эти годы, Стерхова заверила, что мужчина просто не хотел расстраивать мать и оставлять ребенка без отца.

«Вскоре после нашего знакомства он подошел с этим вопросом к маме. Ответ был: «Один сын растет без отца, ты хочешь, чтобы и второй ребенок был одиноким? Ты хочешь моей смерти?» Это поставило табу на дальнейшем разговоре», — объяснила гражданская жена Захарова.

В эфире шоу также сообщили, что в сентябре Стерхова и Захаров планировали отдохнуть на море. В связи с трагедией его гражданская супруга отправилась в поездку одна — «в память о любимом человеке».