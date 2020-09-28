Скандал с Китаем: Netflix адаптирует главный фантастический роман 10-х

Сразу пятеро сенаторов-республиканцев обвинили Netflix в поддержке политики Китая, передает Deadline. Недавно стриминговый сервис объявил о планах снять сериал «Задача трех тел» по мотивам фантастического цикла Лю Цысиня «В память о прошлом Земли». В одном из интервью писатель счел оправданными преследования мусульманского населения региона Синьцзян, что и возмутило сенаторов.

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«Мы серьезно обеспокоены решением Netflix вести дела с человеком, который повторяет опасную пропаганду Коммунистической партии Китая, — говорится в письме к Теду Сарандосу, главе контента стриминга. — Мы говорим о том зверстве, которое происходит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Больше не существует корпоративных решений, основанных на самообмане. Есть только соучастие».

Ответ Netflix не заставил себя долго ждать. Вице-президент компании Дин Гарфилд заявил, что не поддерживает правительство Китая и позицию фантаста. Он также напомнил, что в Китае сервис не работает.

«Господин Цысинь — лишь автор книги, а не создатель сериала, — сказал Гарфилд на Q&A-сессии 25 сентября. — Мы не согласны с его мнением. Однако напоминаю, что его взгляды совершенно не связаны с книгой и тем более с нашим шоу».

Пока неясно, устроит ли сенаторов попытка Netflix отмежеваться от высказываний автора. Стриминг уже заключил $300-миллионную сделку с Дэвид Бениоффом и Дэном Уайссом, известными по «Игре престолов», на производство сериала. Они вместе с Александром Ву («Настоящая кровь») выступят в качестве шоураннеров предстоящего проекта. Исполнительными продюсерами назначены Райан Джонсон («Звездные войны: Последние джедаи», «Достать ножи») и его напарник Рэм Бергман. За производство будет отвечать студия Plan B Entertainment, основанная Брэдом Питтом. Сам Лю Цысинь числится как консультант.

В 2019 году Цысинь в интервью New Yorker заявил, что Китай вынужден применять репрессии в отношении уйгуров. Журналистка Цзян Фань отметила, что писатель приводил аргументы, которые используют подконтрольные правительству СМИ.

«Вы бы предпочли, чтобы они устраивали теракты на железнодорожных станциях и в школах? Как бы там ни было, правительство помогает их экономике и пытается вытащить из-за черты бедности. Стоит немного проявить слабину — последствия будут ужасными», — сказал фантаст.

В 2018 году Human Rights Watch опубликовала доклад о преследованиях уйгуров в регионе Синьцзян. По данным организации, миллионы людей живут в режиме постоянной слежке, а их социальное положение зависит от баллов, начисленных в системе «социального кредита». Кроме того, беженцы рассказывали о воспитательных лагерях и тюрьмах для мусульманского народа.

США уже вводили санкции против китайских организаций из-за репрессий. В Китае утверждают, что «в Синьцзяне нет так называемой проблемы прав человека».

Цысинь — один из самых известных современных фантастов Китая. Цикл «В память о прошлом Земли» рассказывает о первом контакте человека с пришельцами с Альфы Центавры. В 2015 году за первую книгу серии «Задача трех тел» Цысинь был награжден престижной литературной премией «Хьюго».