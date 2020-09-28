«Просили соврать»: Цискаридзе о травле Волочковой в Большом театре

Бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе рассказал о травле балерины Анастасии Волочковой в ходе интервью для авторского YouTube-шоу Дмитрия Быкова. По словам народного артиста России и Северной Осетии, у руководства главного театра страны был «заказ» на приму. Цискаридзе подчеркнул, что вышестоящие люди приложили большие усилия, чтобы «растоптать» артистку.

«Я был свидетелем чудовищной травли, которую развернули против Насти. Я первый, кто с ней танцевал в Москве, — поведал отметил он.

— Однажды меня попросили соврать перед камерами, что я не могу поднять Волочкову. Я отказался. Тогда это попросили сделать моего педагога, угрожали ему. Потом эти люди отомстили мне за отказ. У них был заказ на Волочкову. Настю заказали».

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Цискаридзе также отметил, что не всякому по плечу пережить ту травлю, которая выпала на долю Волочковой. Танцор не назвал конкретных имен, ответственных за испорченную карьеру Волочковой, оставив право разоблачения злодеев самой балерине.

Кто знает, как могла бы сложиться судьба знаменитости, если бы на ее пути не встали влиятельные противники. В настоящее время ее имя чаще всего звучит в «желтой хронике» в связи с каким-нибудь новым скандалом. Так, в начале августа артистка сообщила подписчикам своего Instagram, что для оплаты штрафов выставляет на продажу свою купель.

«Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию. А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!» — написала она.

Волочкова также пояснила, что идея возникла после того, как ей подарили новую именную купель с инициалами «АВ».

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы назначил балерине штраф в 40 тыс. рублей за визит во время режима самоизоляции в селе Дивеево. Несколькими неделями ранее тот же суд оштрафовал нарушительницу на 20 тыс.

Инцидент произошел в конце июня, когда Волочкова со спутником посетила монастырь, находящийся в Дивеево, въезд в которое был запрещен. На артистку был составлен административный протокол. Затем балерина потребовала перенести рассмотрение дела в Москву.

Вскоре после Волочковой в Дивеево был задержан актер Никита Джигурда со спутницей, на них также составили административные протоколы.

«То есть я заразный, по-твоему? Надо бога любить! — возмущался артист в момент задержания. — То есть меня Богородица привела незаконно? Понятно!»

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов Джигурда стал цитировать строки из стихотворения Высоцкого «Милицейский протокол». Он также обвинил представителя закона в том, что тот оскорбил его «чувства верующего», что в наши дни противозаконно.

«На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами — внимание! — блокпостов в мирном городе в мирное время!» — цитировал подругу артиста Telegram-канал «Подъем».

На кадрах попавшего в сеть ролика видно, как актер отказывается ставить подпись на составленных на него протоколах: «Мы уже победили. Пацаны ни при чем. Они выполняют незаконный указ губернатора Глеба Никитина, которого я постараюсь уволить с занимаемой должности за нарушения закона РФ».