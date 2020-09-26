Джуд Лоу и темнокожая Динь-Динь: Disney готовит ремейк «Питера Пэна»

Студия Disney определилась с исполнительницей роли феи Динь-Динь в грядущей экранизации «Питера Пэна», сообщает Deadline. По информации источника, популярного персонажа сыграет темнокожая актриса Яра Шахиди, 20-летняя звезда «Повзрослевших». В касте проекта она присоединилась к Джуду Лоу (номинации на «Оскар» за «Талантливого мистера Рипли» и «Холодную гору»), который перевоплотится в Капитана Крюка, а также Александру Молони («Несговорчивый хозяин») и Эвер Андерсон («Обитель зла: Последняя глава»), которые назначены на ключевые роли (какие именно — пока не сообщается). Последняя, к слову, является дочерью Миллы Йовович.

Автором сценария выступили Дэвид Лоури («Пит и его дракон») и Тоби Хальбрукс («Старик с пистолетом»), режиссирует картину все тот же Лоури. Продюсирует очередную экранизацию классики Джеймс Уитакер («Нокдаун», «Гангстер», «Подмена»).

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Как утверждают источники, близкие к производству фильма, Disney планирует сделать его кинотеатральным релизом, а не пускать сразу же в свой стриминговый сервис. Дата выхода «Питера Пэна» пока что не раскрывается. Ранее режиссер проекта в интервью Collider признавался, что «до смерти» любит историю про Питера Пэна, «которая оказала огромное влияние на него в детстве», и обожает оригинальный мультик. По словам кинематографиста, он постарается сделать ремейк, который не будет похож на другие фильмы о персонаже.

Цикл сказочных произведений Джеймса Мэтью Барри о мальчике из чудесной страны, который не хочет взрослеть, неоднократно экранизировался — в том числе и Disney. Так, в 1953 году студия выпустила одноименный мультфильм, ставший всего 14-й полнометражной «диснеевской» анимационной картиной. В 2002-м компания также представила сиквел »Питер Пэн: Возвращение в Нетландию». Кроме того, в начале 1990-х на экраны вышел «Капитан Крюк», вольное продолжение сказки за авторством Стивена Спилберга. Главные роли в фильме исполнили Дастин Хоффман, Робин Уильямс и Джулия Робертс. А уже в 2003-м экранизировал культовое детское произведение Пол Джон Хоган — в его картине сыграли Джереми Самптер, Оливия Уильямс и Джейсон Айзекс.

Известие о выборе темнокожей актрисы на роль феи Динь-Динь, традиционно изображавшейся с белым цветом кожи, появилось вскоре после того, как организаторы «Оскара» огласили новые правила для фильмов, которые планируют претендовать на главную номинацию премии.

Известно, что нововведения не коснутся премии 2021 года, а в полной мере вступят в силу лишь в 2024-м. При этом в 2022-2023 гг. стандарты начнут действовать в тестовом формате — кинематографисты, претендующие на «Оскар», будут обязаны предоставлять специальную форму о соблюдении критериев, однако соответствие «пороговым» показателям не будет полноценно учитываться вплоть до 2024-го.

В числе прочих требований (которым необходимо следовать, но выборочно — для попадания в номинацию достаточно выполнить часть из них) — пункт о том, что хотя бы один из исполнителей главных ролей или значимых ролей второго плана должен быть из малопредставленной расовой или этнической группы.