Плейлист недели: Хаски, Трэвис Скотт и Суфьян Стивенс

^^^Хаски — «Реванш»^^

У Хаски вышел новый альбом, посвященный поэту Намжилу Нимбуеву, и имя ему не «4ПМП», а «Хошхоног». Названа пластинка в честь бурятского блюда (сам артист родом из Улан-Удэ), которое готовят из бараньей прямой кишки. Убить рэпера, как завещал Хаски в одноименной песне два года назад, не получилось: тут модные треповские трещотки, тяжелый бас и автотюн. Искать здесь что-то похожее на «Любимые песни (воображаемых) людей» не стоит. Хотя пару треков, включая «Бесконечный магазин», «На что я дрочу» и «Реванш», все еще скрывают тот самый фантастический сторителлинг. Над записью работали рэперы и битмейкеры White Punk, bollywoodFM и Zavet, а также композитор Бхима Юнусов и группа «Залпом».

Трэвис Скотт представил трек «Franchise», записанный совместно с Young Thug и M.I.A. Вместе с синглом вышел захватывающий клип, который уже оценил Кристофер Нолан. Режиссер написал в Twitter, что очень хочет посмотреть видео в «IMAX». Согласно СМИ, «Franchise» может войти в грядущий проект хип-хоп-исполнителя под названием «Utopia».

Joji и Ив Тюмор — «Reanimator»

В прошлом треш-ютубер, а ныне самостоятельный музыкант Джордж Миллер (Joji) уже давно доказал, что в этом деле он отнюдь не профан. В начале 2020 года он спел фальцетом в песне «Run», а в свежей пластинке «Nectar» ударился в неосоул. Помогли ему в этом Ив Тюмор и Омар Аполло. Всего релиз насчитывает 18 песен, в том числе ранее вышедшие «Daylight» с Diplo и «Gimme Love».

KURT92 и Бульвар Депо — «В потолок»

Рэпер из Уфы Константин Шац, выступающий под псевдонимом KURT92, выпустил альбом «Амбассадор Хардкора» — это трилл-рэп с шумным инструменталом. На фитах — Бульвар Депо, Saluki, Basic Boy и многие другие.

«Мерцание» — «Глаз твоих»

У молодой группы из Казани «Мерцание» вышел первый полноформатный альбом «Все что осталось». Внутри гипнотический дрим-поп с ускользающим вокалом, который хочется сделать громче.

Avramova! — «Аскеза»

Московская группа Avramova! отметилась долгожданной пластинкой «Сеанс» — с новым составом и живыми инструментами. На потенциальный хит «Аскеза» также вышел клип, где главная героиня сидит в образе Пьеро за накрытым столом.

Суфьян Стивенс — «America»

Спустя пять лет после выхода «Carrie & Lowell» Суфьян Стивенс вернулся с новой работой «The Ascension» — здесь больше экспериментов со звучанием и меньше гитарного фолка. Настоящее сокровище — композиция «America», которую уже сравнили с поэмой Алена Гинзбурга («Америка, я отдал тебе все и стал ничем»).