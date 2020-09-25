По совету Киркорова: Рудковская обратится к суррогатной матери

Семью продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко в скором времени может ждать пополнение. В интервью YouTube-каналу Super Рудковская рассказала, что они с мужем решились на суррогатное материнство после 13 лет отношений.

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«Мы первые, кто открыто заявили, что прибегнем к услугам суррогатной матери. У меня было несколько попыток неудачных беременностей. Я считаю, что об этом нужно говорить открыто. Когда у тебя есть огромное желание и возможность иметь детей, но нет возможности самой выносить, то это единственный на сегодня возможный путь», — пояснила Рудковская.

К такому решению она пришла после телефонного разговора с Филиппом Киркоровым. Сам певец воспитывает двоих детей — Аллу-Викторию и Мартина, которых ему родила суррогатная мать.

«Он мне говорит: «Ты знаешь, Ян, не терроризируй свой организм. Побереги себя. Ты такая опора для семьи. Ты стержень», — поделилась Рудковская. — Он очень сильно на меня повлиял. Я сначала боялась осуждения. Теперь мне уже пофиг. Если у меня будет ребенок, а может быть, не один».

Когда ждать ребенка или двойню, Рудковская уточнять отказалась. «Я человек суеверный, поэтому ждите», — ответила она.

Ранее в интервью сервису Premier продюсер заявила, что они с Плющенко мечтают о втором ребенке: «Это все очень сложно, непростой процесс. Я много раз делала попытки забеременеть самой, но, к сожалению, это невозможно по состоянию моего здоровья. Есть мечта, надо жить этой мечтой и идти к ней».

Рудковская подчеркивала, что хочет изменить негативное отношение общества к суррогатному материнству, ведь это шанс для женщины вновь стать мамой.

«Когда к суррогатному материнству обращаются мужчины, все радуются за них, а когда женщины — осуждают. Начинаются вопросы: «А ты что, сама не могла?» Мы пробовали ЭКО, и не раз. Эмбрионы не приживались. У меня еще были молодые эмбрионы заморожены, они тоже не прижились. Было очень обидно», — говорила она в программе «ЯнаСупер».

По словам Рудковской, она надеется, что женщина, которая выносит их малыша, будет жить с ними и станет частью их семьи.

«Я надеюсь, она сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем. Мне важно, чтобы у нее уже был опыт суррогатного материнства. Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали», — отметила она.

Плющенко и Рудковская вступили в браке в сентябре 2009 года. В январе 2013 года у них родился сын Александр. Родители дали ему прозвище Гном Гномыч из-за маленького веса при рождении. Плющенко-младший занимается фигурным катанием в академии своего отца.