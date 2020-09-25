«Тегеран»: шпионский триллер про Израиль и Иран от сценариста «Фауды»

Итак, забудьте про Кристофера Нолана и «Довод», лучший шпионский триллер сезона — это «Тегеран» (ради просмотра еще и не нужно будет заражаться коронавирусом: двойной плюс). Шоу вышло на израильском канале Kan 11 еще в июне, но до остального мира добралось только сейчас — стараниями стриминга Apple TV+. Сценарист — Моше Зондер, работавший над первым сезоном хитового триллера Netflix «Фауда» об израильских спецагентах, внедрившихся в «Исламское движение сопротивления». В «Тегеране» речь идет уже о секретной операции «Моссада» на территории Ирана.

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Журналистам предоставили все восемь эпизодов первого сезона, однако эмбарго закончилось только для первых трех. Честно говоря, остановиться на них было очень сложно: «Тегеран» захватывает с первых минут, бросает зрителя в гущу событий — и отказывается сбавлять темп. Каждое событие имеет вес и провоцирует следующее. Как в идеальном интерактивном кино: все действия игрока значимы, отражаются на сюжете и имеют последствия.

close Кадр из сериала «Тегеран» (2020) Кадр из сериала «Тегеран» (2020) Donna and Shula Productions

Увлекает не только сама история, но и жгучий колорит. Достопримечательности в объектив, который беспокойно мечется в руках оператора Джиоры Бейача («Фокстрот»), не попадают, так что формирование атмосферы ложится на бесподобный саундтрек Марка Элияху. Это киномузыкальный дебют исполнителя, родившегося в Махачкале, а затем переехавшего в Израиль, — вообще он известен на весь мир игрой на кеманче.

О сюжете достаточно знать следующее: израильские спецслужбы отправляют в Иран спецагентку-хакершу (Нив Султан, невероятно похожая на Алисию Викандер), чтобы та вывела из строя ядерный реактор. Конечная цель — скомпрометировать деятельность воздушной обороны, разбомбить реактор и помешать разработке атомной бомбы.

close Кадр из сериала «Тегеран» (2020) Кадр из сериала «Тегеран» (2020) Donna and Shula Productions

Героиню зовут Тамар, она родилась в Тегеране, но выросла в Израиле. И она — не совсем типичная всесильная спецагентка, каких мы привыкли видеть в шпионских триллерах вроде «Взрывной блондинки» и «Красного воробья». Тамар не чужды эмоции, она не привыкла к насилию (сойдя с самолета в Иране, она видит повешенного на строительном кране мужчину и еле сдерживает слезы). Поэтому следить за ее приключениями особенно интересно: нет уверенности в том, что следующий шаг не станет для нее последним.

В принципе «Тегеран» — не сериал про людей, способных соревноваться с супергероями, и это очень подкупает: тут не достают сверхчеткую картинку из пары пикселей (во всяком случае, пока). Шоу кажется предельно правдоподобным и приземленным, насколько это возможно для художественного произведения. Операция «Моссада» быстро начинает идти не по плану, на горизонте возникает зловещий мужчина из Корпуса Стражей Исламской революции (Шон Тоуб). Приходится импровизировать — в результате Тамар рискует оказаться меж двух огней. И этот путь — чем бы он в итоге ни закончился — очень хочется проделать вместе с ней. Кажется, того же хотят и в Apple: компания заключила с Моше Зондером эксклюзивный контракт на несколько лет. Так что время изучить израильско-иранский вопрос в «Википедии» еще будет — во время просмотра очень тянет этим заняться.