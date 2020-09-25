В духе «Района №9»: Ice Cube снимется у Бекмамбетова

Рэпер и актер Ice Cube (настоящее имя — О'Ши Джексон) исполнит одну из главных ролей в грядущем фильме продюсеров Тимура Бекмамбетова и Патрика Айелло, сообщает Deadline. Режиссером пока что безымянного проекта студии Universal назначен Рич Ли, работавший над сериалами «Области тьмы» и «Общество», за сценарий ленты отвечает Кеннет Голд.

Детали сюжета фильма на данный момент не раскрываются. Известно лишь, что это будет научная фантастика в духе «Района №9» Нила Бломкампа, который в 2010 году получил четыре номинации на «Оскар», рассуждающая на темы конфиденциальности и слежки. Производство картины должно начаться уже в октябре.

Отмечается, что зеленый свет проекту студия дала во многом благодаря презентованной Бекмамбетовым технологии, которая позволит снять ленту в удаленном режиме (что особенно актуально в связи с пандемией) и при меньших затратах — но без потери качества.

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В начале минувшего лета Бекмамбетов подписал с Universal контракт, по условиям которого спродюсирует для студии пять фильмов в формате скринлайф. В рамках сотрудничества может быть создан сиквел боевика «Особо опасен», в первой части которого сыграли Джеймс Макэвой, Анджелина Джоли и Морган Фриман.

«Возможно, сделаем сиквел в формате скринлайф, — говорил сам кинематографист. — Я не могу себе представить, что убийца в современном мире будет бегать с ружьем. Зачем? Ему понадобятся беспилотники. Он, вероятно, будет использовать компьютерные технологии. Вам больше не нужны пули. Вам нужно переворачивать идеи».

Продвигаемый Бекмамбетовым скринлайф-формат оказался крайне актуальным во время пандемии, когда все кинопроизводство было приостановлено, об этом говорил и сам продюсер: «В это безумное время мы жили в режиме скринлайф. Мы снимали фильмы в органичное для этого время, когда люди находились в безопасности у себя дома. Мы все сейчас в разных городах, но можем снимать друг друга с экранов [телефонов], даже не контактируя друг с другом. Природа этого языка, формата — скринлайф».

51-летний Ice Cube, экс-участник культового хип-хоп-объединения N.W.A. (туда также входили Dr. Dre и ныне покойный Eazy-E), имеет богатый послужной список как актер. На его счету, в частности, роли в таких проектах, как «Ребята с улицы», «Три короля», «Пятница», «Мачо и ботан», «Ну что, приехали?» и другие. Кроме того, он несколько раз выступал режиссером («Стриптиз — клуб»), а также написал ряд сценариев («Дрянные промоутеры», «Все о Бенджаминах»). Параллельно с лентой Бекмамбетова артист, как ожидается, будет работать над спортивной драмой Universal под названием «Как кремень», производство которой стартовало в начале этого года, но затем взяло паузу из-за пандемии.

Что касается самого 59-летнего Бекмамбетова, то он является автором экранизаций «Дозоров» Сергея Лукьяненко, боевика «Особо опасен», которым он заявил о себе на Западе, новогодней франшизы «Елки», ремейка «Иронии судьбы», комедий «Горько!», экспериментального фильма от первого лица «Хардкор», а также ряда скринлайф-проектов, включая «Поиск».