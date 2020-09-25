Нет доказательств: глава ViacomCBS избежал обвинений в харассменте

Медиагигант ViacomCBS объявил о завершении расследования в отношении руководителя конгломерата Боба Бэкиша. Такая быстрая реакция совета директоров последовала после обвинений Бэкиша в сексуальных домогательствах, которые выдвинула против него бывшая сотрудница кабельного канала Nickelodeon, являющегося дочерней компанией Viacom. Женщина заявила, что в 2016 году на корпоративной вечеринке Бэкиш «прикасался к ней неподходящим образом», передает издание Information, ссылаясь на анонимный источник.

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После скандальной публикации ViacomCBS выпустила пресс-релиз, в котором выступила в защиту Бэкиша.

«Совет директоров очень серьезно относится к обвинениям такого рода, — говорится в заявлении. — Независимое расследование предполагаемого инцидента подошло к концу. В заключении сказано, что следователи не нашли аргументов в поддержку заявлений обвинительницы».

Обвинение Бэкиша случилось через два года после того, как CBS уволила предыдущего главу компании Лесли Мунвеса — также за обвинения в сексуальных домогательствах. В сентябре 2018 года контракт с Мунвесом был разорван после публикации New Yorker.

Любопытно, что сам Мунвес в ноябре 2017-го выступал в поддержку движения #MeToo и назвал скандал с Харви Вайнштейном «важным моментом для всей индустрии». Однако спустя несколько месяцев журналист Ронан Фэрроу, который также публиковал статьи о Вайнштейне, выпустил расследование, в котором сразу шесть женщин обвинили Мунвеса в харассменте.

Позднее к ним присоединились еще шесть человек. А в ноябре 2018 года некоторые актрисы впервые выступили с обвинениями в адрес Мунвеса. Сибил Шеперд заявила, что Мунвес не дал «зеленый свет» ее сериалу, так как она ответила отказом на его «ухаживания». Звезда фильма «Правдивая ложь» и сериала «Кукольный дом» Элиза Душку, как выяснилось, подписала соглашение на $9,5 млн, чтобы она не упоминала о домогательствах со стороны актера Майкла Уэзерли, с которым она снималась в сериале CBS «Бык».

В декабре 2018 года Мунвес был окончательно уволен с поста руководителя компании. Более того, ему не выплатили отступных в размере $120 млн, так как он нарушил условия договора. Следователи также отмечали, что Мунвес вел себя закрыто и всячески отказывался сотрудничать, что также повлияло на отказ в выплате отступных.

Боб Бэкиш устроился в компанию Viacom еще до слияния с CBS в 1997 году. В течение нескольких лет он занимался развитием MTV Networks, а в 2017-м стал президентом Viacom. После увольнения Мунвеса он стал руководить всем конгломератом.

Сейчас Бобу Бэкишу не угрожает увольнение, так как расследование встало на его сторону. Однако, как показывает практика последних лет, исключать развития ситуация не стоит, так как со временем могут появиться новые детали инцидента 2016 года, а также другие женщины способны выступить с обвинениями.

Журналист Ронан Фэрроу специализируется на расследованиях сексуальных преступлений, совершенным высокопоставленными лицами. Самыми крупными его публикациями, приведшими к увольнениям и посадкам, стали расследования Харви Вайнштейна, упомянутого Мунвеса, а также политика Эрика Шнейдермана.

Сын актрисы Мии Фэрроу и режиссера Вуди Аллена также открыто поддерживает свою сестру Дилан Фэрроу, которая обвиняла Аллена в сексуальных домогательствах, когда ей было семь лет. Фэрроу утверждал, что в этой конфликтной ситуации он больше верит своей сестре, нежели отцу, который всячески отрицает обвинения.