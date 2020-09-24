Вложит миллионы: Рейнольдс покупает старейший футбольный клуб

Голливудские звезды Райан Рейнольдс («Дэдпул») и Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») планируют инвестировать в валлийский футбольный клуб «Рексем», сообщает «Би-би-си» со ссылкой на команду из одноименного города. По информации Daily Mail, потенциальные инвесторы уже получили одобрение на дальнейшие переговоры по сделке от 98% членов правления клуба, принадлежащего болельщикам, и вскоре представят им свои видение будущего «Рексема». Ожидается, что в случае соглашения сторон в команду будет вложено £2 млн.

Согласно главе правления Спенсеру Харрису, на данный момент сделка находится на ранней стадии, однако голосование по итогам презентации актеров должно состоятся уже в течение нескольких недель. По его словам, новость о возможных инвестициях в команду со стороны больших кинозвезд «очень взбудоражила болельщиков».

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«Они являются очень целеустремленными личностями и крайне успешны в своей отрасли. И они хотят лучшего для нашего клуба, — добавил Харрис. — Но нам нужно время, чтобы довести эту замечательную историю до ума».

Косвенно подтвердил заинтересованность в валлийском клубе и сам Рейнольдс. В Twitter он ответил на датированный 2012 годом пост одной и пользовательниц, в котором говорилось: «Невозможно угадать, когда Райан Рейнольдс появится в Рексеме».

«Да, действительно, — написал актер в реплае. — Я ждал восемь лет, чтобы ответить на этот твит».

Пока остается неизвестной причина, по которой Рейнольдс, ставший вторым в недавнем списке самых высокооплачиваемых актеров Forbes с результатом в $71,5 млн (эту сумму он заработал в период с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го), и его коллега Макэлхенни решили инвестировать в клуб, выступающий в пятом по силе английском дивизионе. Однако, скорее всего, это связано с действительно богатой историей команды.

«Рексем» является старейшим клубом Уэльса — и входит в десятку самых старых из ныне существующих клубов мира в целом (лидирует в списке «Шеффилд», выступающий в еще более слабом английском дивизионе). Основана валлийская команда была в далеком 1864 году. С начала 20 века и вплоть до 2008 года она непрерывно выступала в английской Футбольной лиге (в нее входят второй, третий и четвертый по значимости чемпионаты страны), более 20 раз брала Кубок Уэльса, несколько раз доходила до 1/4 финала Кубка Англии, а также выступала в ныне упраздненном Кубке обладателей кубков УЕФА. В составе «Рексема» играли такие известные футболисты, как легенда «Ливерпуля» Иан Раш, вратарь сборной Англии Бен Фостер и Билли Мередит, считающийся одной из первых суперзвезд в истории мирового футбола.

В конце нулевых у «Рексема» возникли финансовые трудности, и клуб вскоре приобрело объединение его болельщиков: владельцами команды они являются уже почти десять лет. Выступает команда на стадионе «Рейскорс Граунд», который вмещает чуть более 10 тыс. человек — это крупнейшая арена на севере Уэльса. Население же самого города, где базируется клуб, составляет 65,7 тыс.