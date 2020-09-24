«Человек-праздник»: не стало певца Вячеслава Войнаровского

Народный артист России и солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на личной странице оперного певца в Facebook.

Сын артиста Игорь Войнаровский рассказал, что его отец скончался у себя дома в два часа ночи. Он также отметил, что причины смерти еще не были установлены.

«Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID», — предположил сын артиста в комментарии ТАСС.

Коллеги Войнаровского почтили его память в посте на странице МАМТ в Facebook. Они рассказали, что артист отдал служению музыкальному театру более 45 лет своей жизни и запомнился зрителям благодаря комическим партиям царя Менелая в «Прекрасной Елене» Жака Оффенбаха, Зупана в «Цыганском бароне» Иоганна Штрауса, Труффальдино в «Любви к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Винокура в «Майской ночи» Николая Римского-Корсакова и многих других опереттах и мюзиклах.

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«Психологической точностью отличались его решения образов Зиновия Борисовича («Катерина Измайлова» Шостаковича), Шуйского («Борис Годунов» Мусоргского), Сарафанова («Старший сын» Гладкова). Триумфом стало исполнение Вячеславом Игоревичем Дона Херома в прокофьевском «Обручении в монастыре», — говорится в сообщение сотрудников театра.

— Ушли солнце и улыбка нашего театра. Нам очень горько. Театр выражает глубокие соболезнования семье артиста».

По словам оперной певицы и солистки МАМТ Марии Пахарь, Войнаровский был «светлейшим» и любимым всеми человеком.

«Человек потрясающего юмора. Обаятельнейший, тончайший, несмотря на свои габариты, интеллигентнейший, очень большой артист. Артист старой школы. Легкий. Его все обожали, очень любили. Человек-праздник», — сказала она телеканалу «360».

Также дань памяти коллеге отдал главный дирижер театра, виолончелист и заслуженный артист России Феликс Коробов. Он признался, что после сообщения о трагедии ощутил «какую-то абсолютно зияющую пустоту» в душе.

«Не стало совершенно фантастического человека. Он был не просто гениальным певцом и феноменальным артистом. Он обладал неимоверным талантом дружбы, был фантастической души человек, — поделился Коробов. — Сложно говорить о нем в прошедшем времени. Слава — просто солнце нашей жизни».

Артист родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске в семье советских оперных певцов Игоря Войнаровского и Нины Симоновой. В 1970 году он окончил факультет музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени Анатолия Луначарского. С 1970-го по 1971 год Войнаровский работал в Саратовском государственном театре оперетты, а в 1972-м стал солистом МАМТ.

С 1997 года певец являлся приглашенным артистом Большого театра. В одном из самых значительных в мире театров оперы и балета Войнаровский выступал с оперными партиями Труффальдино в «Любви к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Барона Каллоандро в «Прекрасной мельничихе» Джованни Паизиелло, Трике в «Евгении Онегине» Петра Чайковского, Панга и Понга в «Турандоте» Джакомо Пуччини, бобыля Бакулы в «Снегурочке» Николая Римского-Корсакова, Моностатоса в «Волшебной флейте» Волфганга Моцарта, нигилиста в «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, господина де Боссе в «Войне и мире» Прокофьева и других.

В Большом театре Войнаровский стал первым исполнителем партии Селлема в опере Игоря Стравинского «Похождения повесы» и партии Мефистофеля в опере Прокофьева «Огненный ангел».

Благодаря фактурной внешности и харизме артист активно участвовал в съемках юмористических телепередач, включая «Кривое зеркало» и «Петросян-Шоу». Также Войнаровский играл яркие эпизодические роли в фильмах и сериалах. На его счету съемки в 23 проектах, включая «Гараж», «12 стульев», «31 июня» и «Мать».