После провала «Мулан»: Disney перенес премьеры на следующий год

Студия Disney снова изменила график премьер на фоне реабилитации кинобизнеса от пандемии коронавируса. Несколько ключевых релизов, включая «Черную вдову» Marvel, «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга и «Вечных» Хлои Чжао, были перенесены на следующий год. Как отмечает Variety, после нескольких месяцев закрытия кинотеатров из-за коронавируса индустрия столкнулась с серьезными проблемами, для решения которых понадобится много времени.

Несмотря на то, что кинобизнес по всему миру постепенно начинает функционировать, ключевые рынки США — Нью-Йорк и Лос-Анджелес — остаются закрытыми. Согласно аналитикам, с учетом выхода премьер в этом году их внутренние сборы могут снизиться на 70-80%.

При этом студия сохранила дату выхода фильма Pixar «Душа» в конце ноября, что удивило некоторых представителей индустрии. Они ожидали, что семейный анимационный фильм перенесут на более поздний срок, либо он выйдет на стриминговой платформе Disney Plus.

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Премьеру блокбастера Marvel «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли сместили на 7 мая 2021 года. Изначально фильм должен был дебютировать в кинотеатрах весной в разгар коронавируса, поэтому релиз предварительно отложили на 6 ноября. Ранее инсайдер Variety заявил, что продюсеров насторожило нежелание массового зрителя возвращаться к просмотру кино в ходе постепенной отмены ограничительных мер.

Из-за взаимосвязанного характера проектов вселенной Marvel перенос «Черной вдовы» передвинул на другое время остальные части франшизы о супергероях. По этой причине приключенческий комикс о сверхмощной инопланетной расе «Вечные» дебютирует в кинотеатрах только 5 ноября 2021 года. По прошлому расписанию он должен был выйти 12 февраля 2021-го. В фильме уроженки Пекина Хлои Чжао снялись Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Джемма Чан и Кумаил Нанджиани. По мнению Нанджиани, Marvel принял «правильное и ответственное решение» о переносе релизов на более поздний срок.

«Нет ничего важнее здоровья и жизни, — написал актер в Twitter. — Я не могу заставить людей идти в кинотеатр, пока сам не почувствую себя в полной безопасности».

Первый фильм Marvel о супергерое азиатского происхождения «Шан-Чи и легенда десяти колец» был перенесен с 7 мая 2021-го на 9 июля того же года. Сценарием экранизации комиксов о мастере боевых искусств Шан-Чи занимался Дэйв Каллахэм, работавший над сиквелом «Чудо-женщины». Режиссером фильма, ориентированного преимущественно на азиатский рынок, стал Дестин Креттон.

Продолжение кассового хита 2017 года «Убийство в Восточном экспрессе» — драма «Смерть на Ниле» — вместо 23 октября выйдет 18 декабря 2020 года. Новая экранизация детектива Агаты Кристи об Эркюле Пуаро в основном ориентирована на зрителей старшего возраста, однако они могут не решиться на посещение общественных мест до конца года.

Первый опыт Стивена Спилберга в жанре мюзикла — «Вестсайдскую историю» — критики считают одним из главных претендентов на премию «Оскар». Студия решила вывести фильм в прокат на год позже, чем ожидалось — 10 декабря 2021 года вместо 18 декабря 2020 года.

Также почти на год вперед был перенесен триллер Адриана Лайна «Глубокая вода» с Беном Аффлеком и Аной де Армас. Изначально фильм должен был выйти на экраны 13 ноября 2020 года, но согласно актуальному графику его премьера состоится только 13 августа 2021-го.

Некоторые фильмы наоборот были перенесены на более ранние даты в расписании. Фильм ужасов «Пустой человек» с Джеймсом Бэджем Дейлом выйдет в прокат 23 октября 2020 года вместо 4 декабря. Боевик «King's Man: Начало», ранее датированный 26 февраля 2021 года, выйдет в кинотеатрах на две недели раньше.

Одной из причин решения Disney изменить график стал эксперимент с выходом фильма «Мулан» в августе. Киноремейк знаменитого мультфильма не оправдал рисков студии и за месяц проката собрал по всему миру $57 млн при бюджете $200 млн.