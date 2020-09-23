«Стрельцов», «Гнездо», «Ундина» и другие премьеры недели

Для тех, кто соскучился по Александру Петрову, в кинотеатрах выходит фильм «Стрельцов» с ним в главной роли. Лента посвящена советскому футболисту Эдуарду Стрельцову, которого называли «русским Пеле», и сконцентрируется на главных моментах его биографии: в 17 лет он стал нападающим сборной СССР, а через два года после этого — олимпийским чемпионом. Однако незадолго до чемпионата мира его обвинили в изнасиловании и отправили в тюрьму на пять лет.

«Гнездо» — первый полнометражный фильм Шона Дуркина после его впечатляющего дебюта «Марта, Марси Мэй, Марлен» в 2011 году. Долгое ожидание возлагает большие надежды, и, судя по отзывам, новая лента удалась. «Гнездо» исследует тонкую грань между вымыслом и реальностью: по сюжету в прошлом успешный брокер (Джуд Лоу) переезжает со своей семьей в поместье в Великобритании и пытается вести жизнь высшего класса.

«Сделано в Италии» («Made In Italy»); Джеймс Д'Арси

Для Лиама Нисона и его сына Майкла Ричардсона фильм «Сделано в Италии» практически биографический. В нем художник Роберт и его сын Джек переезжают в дом, полный воспоминаний об ушедшей из жизни жены и матери. Сами Нисон и Ричардсон пережили подобную трагедию в 2009 году, когда погибла актриса Наташа Ричардсон — мать Майкла и супруга Нисона.

«Ундина» — романтическая история двух влюбленных в Берлине, а также современная интерпретация германо-скандинавского мифа о водной стихии. Исполнительница главной роли Паула Бер («Франц») была удостоена награды за лучшую женскую роль 70-го Берлинского кинофестиваля.

«Героические лузеры» («La odisea de los giles»); Себастьян Боренштейн

Компания друзей из аргентинской деревеньки решает отомстить адвокату, который украл все их сбережения. В комедии куча отсылок к «11 друзьям Оушена» и «Как украсть миллион» с Одри Хепберн.

«Белка и Стрелка: Карибская тайна»; Инна Евланникова

«Карибская тайна» — уже третья по счету часть о приключениях космических собак Белки и Стрелки. На этот раз герои отправляются исследовать город, разместившийся на дне Черного моря, и знакомятся с когда-то вымершими на Земле существами. Озвучили персонажей Евгений Миронов, Катерина Шпица, Юлия Пересильд и многие другие.

«Клаустрофобы: Квест в Москве» («Follow me») Уилл Верник;

Любителям «Пилы» посвящается. Вторая часть франшизы «Клаустрофобы» расскажет, как четверо американцев приехали в Россию, чтобы поучаствовать в страшном квесте. Главные роли исполнили Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис и другие.

25 и 30 сентября в кинотеатре Garage Screen пройдут показы фильма Келли Райхардт «Первая корова» — экранизации романа Джонатана Реймонда «Полужизнь» (они же с Райхардтом написали сценарий). Картина о том, как китаец и американец решают подзаработать на ворованном молоке, участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

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27 сентября Garage Screen также представит фильм Аньес Варда «Без крыши, вне закона».