«Говорит жуткие вещи»: нашлась дочь дизайнера Славиной

Дизайнер одежды Надежда Славина сообщила в своем Instagram, что ее пропавшая 21 сентября дочь нашлась. 12-летнего подростка доставят в отдел полиции, где с ней пообщаются психологи.

«Мне сказали, что моя дочь говорит про меня какие-то жуткие вещи. Я не понимаю, почему. Я не ругалась с ней. Но главное, что она жива», — рассказала она в Stories.

Славина предположила, что в исчезновении могут быть замешаны какие-то заинтересованные лица, которые хотят ее «очернить». По словам женщины, у них с дочерью не было конфликта: «Самое страшное, что я попросила ее сделать, это разобрать стиральную машину».

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Дизайнер также пообещала, что сделает все, чтобы дочь чувствовала себя комфортно. Подробности исчезновения Славина расскажет позже.

«Я первая, кто должен очнуться и провести глубокую работу над своей личностью. Но это и урок для всех родителей! Я не одна такая, у кого ребенок ревнует, ребенок — подросток, ребенок что-то задумал», — отметила она.

Накануне Славина сообщила, что ее дочь вышла из школы, оставила свой телефон однокласснику и предсмертную записку. В прощальном послании она завещала свой телефон без сим-карты подружке. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Беда пришла, откуда я никак не ждала. Но я хочу сказать, что жду ее, люблю! Мы все были подростками, и нас всех много что не устраивало! Но это все исправимо и проходит», — написала модельер.

Девочка вышла из школы №1259 (станция метро Павелецкая) 21 сентября примерно в 14:00. Камера видеонаблюдения на крыльце показала, что она махнула кому-то рукой и побежала к выходу со школьной территории. По словам Славиной, со школы ее должен был встретить дедушка, но дочь назвала ему неправильное время. Согласно видеоролику, опубликованному Telegram-каналом Life Shot, за несколько дней до пропажи школьница встречалась с незнакомым семье юношей. Их лица попали в кадр камеры видеонаблюдения.

«Кто этот парень, не знают ни в школе, ни родные. Его теперь тоже ищут, рассказали волонтеры, которые сейчас помогают в поисках школьницы. Также, по их информации, выбежав из школы 21 сентября, она подошла к мусорке, откуда достала пакет с новой одеждой и переоделась», — говорится в источнике.

Подруга девочки рассказала следователям, что она часто жаловалась на свою семью и говорила, что ее не любят. По ее словам, приятельница прислала ей сообщение со словами «увидимся в 2026 году» и попросила очистить всю их переписку. Правоохранители предполагали, что подросток планировала побег на протяжении нескольких лет. Славина, в свою очередь, высказала уверенность в том, что пропажа ребенка является чьей-то «спланированной акцией».

«Игра ли это, «Синий кит» — непонятно. Подстрекала ли подруга к этому — тоже неясно», — рассуждала Славина.