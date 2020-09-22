«Ванда/Вижн», «Огонь», «Однажды на реке» и другие трейлеры недели

«Ванда/Вижн» («WandaVision»); Мэтт Шакман

Ванда создала счастливый мир, но он стал похож на ситком: в трейлере нового сериала во вселенной Marvel Алая ведьма живет с ожившим Вижном, который ранее погиб от рук Таноса в «Войне бесконечности». Кроме того, действие шоу происходит в тихом американском городе 1950 годов, в то же время его события будут напрямую связаны продолжением «Доктора Стрэнджа» (запланирован на 2022 год). В последнем также появится Элизабет Олсен. Много вопросов и так мало ответов.

«Однажды на реке» («Once Upon a River»); Харула Роуз

«Однажды на реке» — режиссерский дебют Харулы Роуз, основанный на одноименном романе Бонни Джо Кэмпбелл. В центре сюжета — подросток Марго, исследующая свои индийские корни. В коротком трейлере героиня отправляется в путешествие по реке, чтобы встретиться со своей мамой. Премьера картины состоялась на международном кинофестивале в Чикаго в прошлом году.

«Сама» («Herself»); Филлида Ллойд

Последняя работа Филлиды Ллойд («Железная леди»), получившая несколько восторженных отзывов на фестивале Sundance, повествует о молодой матери Сандре, которая сбегает от жестокого мужа и объявляет войну жилищной системе. Название у ленты говорящее: героиня собирается соорудить собственный дом с нуля. Сыграла Сандру актриса Клэр Данн. Она же стала соавтором сценария.

«Семейка Крудс: Новоселье» («The Croods: A New Age»); Джоэль Кроуфорд

У сиквела «Семейки Крудс» вышел дебютный трейлер. Герои остались те же, а вот реалии слегка изменились. Теперь пещерные люди живут в настоящем раю, построенным другими людьми, но отношения с ними не складываются. Те называют себя лучшей версией, поскольку ни разу не встречали пещерного человека. Премьера первой части состоялась еще в 2013 году. В оригинале персонажей озвучили Николас Кейдж, Эмма Стоун, Питер Динклэйдж из «Игры престолов» и многие другие.

«Централ Партнершип» показал первый трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях. По сюжету инструктор по имени Палыч вынужден взять к себе в бригаду молодого пожарного, который встречается с его дочерью. Съемки ленты проходили в Республике Карелия, Владимире и Таганроге, в кадр вошли в том числе реальные пожары в Красноярском крае.

«Huracán»; Кассий Корриган

Дебютный фильм Кассия Корригана повествует о начинающем бойце ММА (Алонсо Сантос), страдающем множественным расстройством личности. Премьера ленты, ранее показанной на смотре в Майами, состоится на стриминговом сервисе HBO.

«Гипноз»; Валерий Тодоровский

В трейлере нового фильма Валерия Тодоровского («Одесса», «Оттепель») подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта в надежде избавиться от лунатизма. Однако вместо ожидаемого исцеления он перестает отличать реальность от фантазии. В ленте снялись Максим Суханов, Глеб Калюжный, Полина Галкина, а в главной роли дебютировал Сергей Гиро.