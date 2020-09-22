«Оставила записку и телефон»: пропала дочь известного дизайнера

В Москве ищут 12-летнюю дочь известного дизайнера Надежды Славиной. Девочка вышла из школы №1259 (станция метро Павелецкая) 21 сентября примерно в 14:00. Камера видеонаблюдения на крыльце показала, что она махнула кому-то рукой и побежала к выходу со школьной территории. В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве «Известиям» сообщили, что по факту исчезновения школьницы следователи возбудили уголовное дело.

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«Следственными органами <...> по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), — говорится в сообщении.

Мать девочки сообщила о пропаже дочери на своей странице в Instagram.

«Она вышла из школы после шестого урока и оставила свой телефон однокласснику и предсмертную записку, — написала Славина. — Беда пришла откуда я никак не ждала. Но я хочу сказать, что жду ее, люблю! Мы все были подростками и нас всех много что не устраивало! Но это все исправимо и проходит».

По словам дизайнера, в прощальной записке она завещала свой телефон без сим-карты подружке. Также Славина сообщила, что ее дочь должен был встретить дедушка, но девочка намеренно назвала ему неправильное время. Согласно видеоролику, опубликованному Telegram-каналом Life Shot, за несколько дней до пропажи школьница встречалась с незнакомым семье юношей. Их лица попали в кадр камеры видеонаблюдения.

«Кто этот парень, не знают ни в школе, ни родные. Его теперь тоже ищут, рассказали волонтеры, которые сейчас помогают в поисках школьницы. Также, по их информации, выбежав из школы 21 сентября, она подошла к мусорке, откуда достала пакет с новой одеждой и переоделась», — говорится в источнике.

Следователи встретились с подругой пропавшей, которая рассказала им, что девочка часто жаловалась на свою семью и говорила, что ее не любят. По ее словам, подруга прислала ей сообщение со словами «увидимся в 2026 году» и попросила очистить всю их переписку. В правоохранительных органах считают, что девочка планировала побег на протяжении нескольких лет.

«Пару лет назад родители подруги заметили суицидальные наклонности в сообщениях, которые их дочери присылала пропавшая, она состояла в странных группах в соцсетях. Также примерно год назад она рассказала, что закопала на даче деньги, и еще, что купила втайне от родителей ноутбук, так как ей запрещали долго сидеть в интернете. По словам нашего источника, дочь дизайнера считала, что мама ее не любит, и очень из-за этого переживала, поэтому и жила у бабушек и дедушек. В день побега она написала подруге, что завещает ей свой телефон и дневник, прочитав который, та все поймет», — пишет Life Shot.

Мать девочки, в свою очередь, высказала уверенность в том, что пропажа ребенка является чьей-то «спланированной акцией».

«Новостей нет, сейчас мы едем к следователю, возбудили уголовное дело, — сказала Славина утром 22 сентября.

— Надеемся, что в ближайшее время новости появятся. Из переписки (с подругой. — «Газета.Ru») понятно, что она знала об этой спланированной акции. Но она говорит, что она не знает, где [моя дочь]. Игра ли это, «Синий кит» или нет — непонятно. Подстрекала ли подруга к этому — тоже неясно».

Женщина не могла уснуть всю ночь и записывала сториз в Instagram, в которых просила ребенка вернуться домой и обсудить все проблемы.

«Я хочу сказать моей дочери, если она меня слышит, что я очень ее люблю, и что мы не будем ее ругать, вместе пройдем этот путь, обсудим, что ее не устраивает и поймем, почему она так тяжело вступает в фазу переходного возраста. Просим ее услышать свое сердце и вернуться к семье», — обратилась Славина.

Также поиском девочки занимается поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Многие популярные блогеры и артисты опубликовали в своих соцсетях сообщения о пропаже.