«Пара мошенников»: кто лишил вдову Баталова части наследства

Коллеги и друзья покойного народного артиста России Алексея Баталова обвинили актрису Наталью Дрожжину в присвоении его недвижимости. По их словам, 72-летняя артистка в компании мужа Михаила Цивина заводит «дружбу» с пожилыми артистами и переписывает на себя их наследство. Друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг назвал предприимчивых супругов «прекрасной артистичной парой конченых совершенно мошенников».

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«Мишу Цивина и его супругу я знаю очень много лет, — сказал Шерлинг в ходе передачи «Звезда сошлись» на НТВ.

— Они гробовщики, они специально сидят у старых людей. Есть целая плеяда мошенников, которые переписывают на себя имущество стариков. Этим они занимались не только у Баталовых. Я точно знаю, что Дрожжина владеет немалым количеством квартир, отнятых таким способом. Они действительно обеспеченные люди, они по-актерски втирались в доверие. Возможно, это ее лучшая роль».

На передаче гости вспомнили, что Дрожжина участвовала в организации похорон звезды комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Натальи Кустинской, а также знала об имуществе народного артиста СССР Леонида Броневого, умершего в возрасте 88 лет. Также гости студии отметили, что актриса не имела особых заслуг в кинематографе — на ее счету не более 20 эпизодических ролей (мама Ляли в «Интердевочке», буфетчица в «Семнадцати мгновениях весны» и другие).

По словам худрука детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, актриса пыталась с ним «подружиться» и передавала подарок для его дочери.

«Наверняка была генеральная доверенность на ведение всех дел, пользуясь которой, они перевели на себя собственность. Дрожжина и Цивин участвовали в войнах за собственность на стороне Баталовых, поэтому нас всех это потрясло», — сказал Грачевский.

По мнению участников шоу, Дрожжина подсунула вдове Баталова Гитане Леонтенко документы, которые она не смогла прочитать из-за плохого зрения, но подписала.

«Гитана плохо видела, у нее катаракта. Я видела раньше эту пару. Как только похороны каких пожилых людей, так они тут как тут», — заявила звезда «Сватов» Татьяна Кравченко.

Народная артистка России Наталья Гвоздикова попыталась объяснить психологию влияния Дрожжиной на людей. Она предположила, что пожилая вдова Баталова доверилась Дрожжиной, потому что нуждалась в заботе и внимании.

«Правильно тут сказали, что как похороны, так на первом ряду. Складывалось впечатление, что всех на свете она знает, со всеми она снималась, это настораживало. Наталья — человек очень приятный, обходительный. И она актриса. И она смогла этими своими способностями оказать влияние на пожилую женщину.

Но Миша же с юридическим образованием! Все знали, что дочь Баталова больна, но старались не касаться этой темы лишний раз. Баталов и его вдова были юридически неграмотными, плюс возраст», — объяснила Гвоздикова.

Также на шоу пришел муж Дрожжиной и рассказал, почему Леонтенко отписала часть квартиры.

«Две трети квартиры принадлежат Гитане Аркадьевне Баталовой. Одна треть принадлежит Натальей Георгиевне Дрожжиной по договору пожизненного содержания с проживанием и обеспечением Марии Алексеевне Баталовой — дочери актера от второго брака, — поделился Цивин. — Получается, что 72-летняя Дрожжина взяла на себя обязательства по отношению к женщине, которой всего 52 года. Дрожжина, как только подписала договор, сразу написала завещание на имя Марии Баталовой на все свое имущество. Даже меня исключила из завещания».

Ранее СМИ сообщили, что вдова Баталова и его дочь Мария, страдающая ДЦП, остались без недвижимости и прочего наследства артиста.