Ким Ки Дук, Тодоровский и блокадный Ленинград: что смотреть на ММКФ-2020

«Как сыр в масле» («Katzefet ve Duvdevanim»), Гур Бентвич (Израиль)

close Кадр из фильма «Как сыр в масле» Кадр из фильма «Как сыр в масле» Московский Международный кинофестиваль

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Основной конкурс. Невротичный 52-летний режиссер одержим желанием продемонстрировать публике свою новую (гениальную, разумеется) работу, но всему мешает неудачная промокампания ленты. В ночь накануне премьеры постановщик оказывается посреди необычной одиссеи, которую он никогда не забудет.

close Кадр из фильма «Предвыборная кампания» Кадр из фильма «Предвыборная кампания» Московский Международный кинофестиваль

Основной конкурс. Тракторист Виорел встречает известного политика Мокану, у которого сломалась машина, и приглашает к себе домой. Политик, готовящийся к выборам, быстро замечает выгоду в сложившейся ситуации — и договаривается с новым знакомым, что будет жить у него, а тот будет притворяться на публике его старинным другом (в обмен на свеженький трактор).

«Человек неунывающий», Андрей Кончаловский (Россия)

close Кадр из фильма «Человек неунывающий» Кадр из фильма «Человек неунывающий» Московский Международный кинофестиваль

Конкурс документального кино. Док Андрея Кончаловского, только что получившего спецприз жюри Венеции с исторической драмой «Дорогие товарищи!». «Простые люди» рассуждают о смысле жизни и природе любви к родине.

«Дочь рыбака», Исмаил Сафарали (Азербайджан, Россия)

close Кадр из фильма «Дочь рыбака» Кадр из фильма «Дочь рыбака» Московский Международный кинофестиваль

Основной конкурс. Девочка Сара из рыбацкой деревеньки на берегу Каспийского моря теряет папу — тот исчез, отправившись на рыбалку. Окружающие хотят разобраться с похоронами, поскольку непогребенный рыбак — не к добру, однако девочка идет всем наперекор — и пускается в опасное путешествие на поиски отца.

«Гагарин» («Gagarine»), Фанни Леатар и Жереми Труи (Франция)

close Кадр из фильма «Гагарин» Кадр из фильма «Гагарин» Московский Международный кинофестиваль

Программа «Спектр». Лента, отобранная в конкурс несостоявшегося Каннского фестиваля. 16-летний Юри проживает в комплексе «Гагарин» в пригороде Парижа — его так назвали в честь самого известного космонавта в истории. Молодой человек и сам хочет пойти по стопам первого человека в космосе. Когда выясняется, что комплекс собираются сносить, будущее и мечты Юри оказываются под угрозой.

«Спайс бойз», Владимир Зинкевич (Белоруссия)

close Кадр из фильма «Спайс бойз» Кадр из фильма «Спайс бойз» Московский Международный кинофестиваль

Программа «Фильмы, которых здесь не было». Белорусская картина про то, как свадьба оборачивается кровавой баней после того, как некоторые гости употребляют спайс. Режиссер Владимир Зинкевич вдохновился реальной историей, случившейся в 2014 году: тогда трое парней приняли наркотик, и двое из них вырезали своему товарищу глаза.

«Мы не сдаемся» («Die unbeugsamen: Gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen», Марк Вайсе (Германия)

close Кадр из фильма «Мы не сдаемся» Кадр из фильма «Мы не сдаемся» Московский Международный кинофестиваль

Конкурс документального кино. Документальная лента про филиппинскую журналистку Марию Ресса, которая противостоит президенту-диктатору, терроризирующему страну под предлогом войны с наркотиками. В 2018 году журнал Time назвал Ресса «человеком года».

«Гильда» («Hilda»), Риши Пелхэм (Великобритания)

close Кадр из фильма «Гильда» Кадр из фильма «Гильда» Московский Международный кинофестиваль

Основной конкурс. Гильда — старшая дочь в семье, и ей непросто: родители разводятся, на нее сваливается уход за младшими, на носу выпускной год. Пытаясь не потерять рассудок, девушка решает заняться танцами.

^^^«Дьявол между ног» («El Diablo entre las piernas»), Артуро Рипштейн (Мексика)

close Кадр из фильма «Дьявол между ног» Кадр из фильма «Дьявол между ног» Московский Международный кинофестиваль

Программа «Мастера». Рассказ о жизни пожилой пары, психологическом абьюзе и нереализованных желаниях — в исполнении Артуро Рипштейна, одного из ключевых деятелей мексиканского кинематографа.

«Распоряжение» («Medida provisória»), Лазаро Рамос (Бразилия)

close Кадр из фильма «Распоряжение» Кадр из фильма «Распоряжение» Московский Международный кинофестиваль

Основной конкурс. В антиутопичной Бразилии будущего адвокат пытается через суд добиться от правительства компенсации для всех потомков африканских рабов, а в ответ государство решает депортировать всех чернокожих в Африку.

close Кадр из фильма «Блокадный дневник» Кадр из фильма «Блокадный дневник» Московский Международный кинофестиваль

Основной конкурс. Первая блокадная зима от лица женщины Ольги, которая только что похоронила мужа, а теперь идет через умирающий город, чтобы проститься с отцом, поскольку уверена, что и ей осталось жить недолго. Лента основана на воспоминаниях и произведениях поэтессы Ольги Берггольц, писателя Даниила Гранина и других блокадников. Сообщается, что «все ситуации и персонажи реальны, они были на самом деле и не являются художественным вымыслом».

«Твари, цепляющиеся за соломинки» («Jipuragirado japgo sipeun jimseungdeul»), Ким Ен Хун (Южная Корея)

close Кадр из фильма «Твари, цепляющиеся за соломинки» Кадр из фильма «Твари, цепляющиеся за соломинки» Московский Международный кинофестиваль

Программа «Эйфория». Южнокорейский криминальный триллер, который сравнивают с работами братьев Коэн. Множество незнакомых друг с другом героев, чьи пути невероятным образом переплетутся — не без участия забытой в бане сумки, доверху набитой деньгами.

«Гипноз», Валерий Тодоровский (Россия)

close Кадр из фильма «Гипноз» Кадр из фильма «Гипноз» Московский Международный кинофестиваль

Основной конкурс. Драматический триллер от режиссера «Стиляг» и сериала «Оттепель» Валерия Тодоровского. Юная Маша хочет вылечиться от лунатизма и посещает психотерапевта по фамилии Волков. После сеансов гипноза героиня начинает с трудом отличать реальность от вымысла. Когда одна из пациенток терапевта загадочно погибает, Маша решает провести собственное расследование.

close Кадр из фильма «Судьба» Кадр из фильма «Судьба» Московский Международный кинофестиваль

Основной конкурс. Молодой человек Азат приезжает в Алма-Ату, чтобы устроиться к старшему брату на стройку. Но тот задерживается по работе где-то в горах, и теперь юноше предстоит прожить несколько дней в чужом городе без денег и крыши над головой.

«Растворяться» («Din»), Ким Ки Дук (Казахстан, Республика Корея)

close Кадр из фильма «Растворяться» Кадр из фильма «Растворяться» Московский Международный кинофестиваль

Основной конкурс. Продолжение романа ММКФ с Ким Ки Дуком: на предыдущем смотре он возглавлял жюри и показывал свою картину «Человек, место, время и снова человек», а потом долго не мог уехать. История о двух невероятно похожих друг на друга девушках, обозначенных номерами «1» и «2». 1 — из традиционной семьи, 2 — ее полная противоположность. Однажды они меняются местами, однако для Девушки-1 это не сулит ничего хорошего.