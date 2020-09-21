«Хочу домой»: Рита Дакота застряла в Турции из-за коронавируса

Певица Рита Дакота обратилась за помощью к подписчикам: в Турции ее поместили на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. Исполнительница уверяет, что не раз сдавала анализы в России. У нее уже выявили антитела.

«Если вкратце: все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела). В Турции показывает положительный тест, меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают», — рассказала Дакота в Instagram.

Следующий тест на COVID-19 артистка сможет сдать только через неделю. По словам Дакоты, ее изолировали в отдельной комнате, рядом с которой дежурит охранник.

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«Я не понимаю, что мне делать. Может быть, это какая-то ошибка, и тест перепутали? Или он показывает, что было в моей крови давно. Но суть в том, что сейчас выходные и все консульства закрыты. Дело в том, что я — гражданка Белоруссии. И я неугодна своей родной стране. Никто не будет за меня впрягаться», — рассказала она.

В заключение Дакота попросила подписчиков найти ей независимую лабораторию для проведения повторного исследования.

«Я хочу домой, я хочу к ребенку, которому нет и трех лет», — заявила она.

3 августа Дакота сообщила в Instagram, что заразилась коронавирусом. Она рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза.

«Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом? Скольких бы людей я могла перезаражать!» — призналась исполнительница.

Дакота подчеркнула, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.

Уже 11 августа певица заявила, что выздоровела. Врач разрешил ей выписаться, поскольку больше не видел смысла ее пребывания в больнице. Кроме того, мазок Дакоты показал отрицательный результат. Накануне ее госпитализировали из-за низкого уровня кислорода в крови.

«Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через десять дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови. Дома все же лечиться гораздо лучше», — резюмировала она.

Недавно артистка отправилась отдыхать в Турцию со своим парнем, чем возмутила подписчиков. Тогда некоторые напомнили Дакоте, что она недавно переболела коронавирусной инфекцией.

«Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней. Дома бы посидела, только вирус везде разносит, скольких уже могла заразить», — написала пользовательница Instagram.

26 июля блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией. «Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала Ивлеева.