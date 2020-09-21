Коронавирус, Трамп и BLM: как вручали «Эмми-2020»

Вечером 20 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения главной телевизионной премии «Эмми». Из-за пандемии COVID-19 присуждение наград проводилось в дистанционном формате и транслировалось на телеканале ABC и на сайте Emmy Awards. Ведущие церемонии Джимми Киммел и Дженнифер Энистон постоянно шутили о коронавирусе и прочих актуальных темах: например, перед вручением одной из статуэток они обработали санитайзером конверт с именем победителя, эффектно его подожгли и быстро потушили огнетушителем. Несмотря на то, что вручение премии проходило дистанционно, статуэтки лауреатам доставляли специальные посыльные в защитных костюмах.

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В этом году на фоне движения Black Lives Matter темнокожие актеры получили рекордное число номинаций премии «Эмми» — 35 среди 102 основных претендентов. Год назад доля темнокожих номинантов составляла всего 20%, а в 2020-м — 34,3%. За победу в разных категориях боролись Билли Портер, Исса Рэй, Зендая, Ивонн Орджи, Керри Вашингтон, Октавия Спенсер и другие. Забрать статуэтку в одной из главных номинаций — за лучшую драматическую роль — удалось 24-летней актрисе и певице Зендае, сыгравшей главную героиню в подростковом сериале «Эйфория». Во время вручения награды она находилась в комнате с родными и друзьями.

«Я просто хочу сказать, что у молодых людей есть надежда», — сказала Зендая, узнав о своей победе.

Темнокожая актриса Реджина Кинг получила приз за лучшую женскую роль в мини-сериале «Хранители», а Узо Адуба победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» за работу в шоу «Миссис Америка».

Выступая с речью, они почтили память афроамериканки Бреонны Тейлор, которая была смертельно ранена полицией в своем доме. Обе актрисы появились на экране в футболках с напечатанными именем и портретом скончавшейся девушки.

Триумфатором церемонии в этом году стал сериал «Наследники» производства HBO, одержавший победу в номинации «Лучший драматический сериал». Во время объявления результатов сценарист и продюсер шоу Джесси Армстронг находился в номере одного из отелей Лондона и записал оттуда речь с упоминанием президента США Дональда Трампа.

«Не-спасибо вирусу, за то, что разлучили нас всех в этом году, не-спасибо президенту Трампу за его мерзкую и плохо скоординированную реакцию на ситуацию, – заявил кинематографист. — И не-спасибо медиа-магнатам, которые так много делают, чтобы удержать таких людей у власти».

Актер из «Наследников» Джереми Стронг получил статуэтку «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Комментируя победу, он отдал дань уважения своему напарнику по сериалу Брайану Коксу, который также боролся за эту награду.

Среди комедийных сериалов лучшим признали британский «Шиттс Крик» о переезде обедневшего семейства Роузов в сельскую общину. Соавторы шоу Юджин Леви и его сын Даниэль приняли награду вместе, и отец обратился к младшему коллеге с похвалой.

«Я также хочу еще раз поблагодарить этого молодого человека, который превратил историю о семье Роуз в праздник инклюзивности, осуждения гомофобии и признания силы любви», — сказал Леви сыну.

В этом году по количеству номинаций (26) лидировало шоу «Хранители», которое стало первым в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме» (Реджина Кинг) и «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» (Яхья Абдул-Матин II). Также сериал собрал статуэтки в ряде технических номинаций за операторскую работу, монтаж, сведение звука и костюмы. Несмотря на успех первого сезона «Хранителей», исполнительный продюсер Дэймон Линделоф заявил, что не будет снимать продолжение.