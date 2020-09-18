«Насильственным путем»: СК проверит гибель Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова, неожиданно скончавшаяся в возрасте 54 лет в августе этого года, незадолго до ухода из жизни поступила в больницу с многочисленными травмами. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении издания медицинскую справку.

Согласно источнику, заслуженной артистке были диагностированы, в частности, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематома лобной, теменной, височной и затылочной долей, а также гематомы туловища и конечностей.

Отмечается, что в настоящий момент Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти певицы — и под подозрение может попасть ее последний супруг Юрий Фирсов. При этом причиной возможного конфликта между Легкоступовой и ее супругом называется запрет певицы на частое употребление мужем алкоголя.

Реклама

Информацию о работе над делом СК подтвердил РИА «Новости» и адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи артистки. По его словам, тот факт, что на теле и голове Легкоступовой были обнаружены многочисленные травмы, противоречит версии Фирсова, утверждающего, что она упала в ванной.

«Травмы со всех сторон тела не вяжутся с версией о единичном падении. Есть основания подозревать, что они были причинены насильственным путем. Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза, которую назначил Следственный комитет в рамках проверки обстоятельств смерти», — сообщил юрист.

При этом, как рассказал источник в правоохранительных органах, в госпиталь певица поступила «в состоянии комы, у нее диагностировали субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени».

В начале сентября дочь артистки Анетта Бриль в ходе одного из выпусков шоу «Пусть говорят», который был посвящен смерти знаменитой исполнительницы, сообщила, что та скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

«Вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени», — сказала Анетта.

Ранее она также говорила, что, несмотря на подозрения, некоторое время не решалась лично проведать мать в том числе и по причине угроз со стороны Фирсова. «Почему туда [проведать мать] за две недели никто не поехал? Потому что я мать двоих детей, и в свой адрес я слушала угрозы от Юрия Фирсова», — заверила дочь, добавив, что тело певицы было в синяках.

Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. За некоторое время до этого она вместе с мужем оказалась в наркологической клинике после того, как ее дочь обнаружила мать и нетрезвого Фирсова в их квартире. Впоследствии певица была переведена в другую больницу, там ее прооперировали, однако она впала в кому и вскоре скончалась.

Сам Фирсов, обвенчавшийся с Легкоступовой лишь этим летом, в рамках шоу Андрея Малахова признавался, что испытывает вину, так как разрешил супруге «немножечко выпить»: «Я такую вину чувствую. Но она выпивала немножечко совсем. <...> Пили ли мы в тот день, когда она упала? Она не была пьяна, но она поскользнулась, так как ванная была мокрая».

Кроме того, он утверждал, что у артистки были непростые отношения с детьми: «Честно, она немножко подустала от семьи. Матвей (сын певицы — «Газета.Ru»), к примеру, сделал ей такой «подарок»: просто ее компьютер, где было записано все ее творчество, продал. И даже не оставил память о матери. Она всегда говорила, что [ее дети] — хорошие».