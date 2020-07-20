«Превратил прогноз погоды в шоу»: умер Александр Беляев

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.

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«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. RIP», — написал он.

Свои соболезнования близким и родным Беляева выразил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Еще будучи курсантом военного училища, я с огромным интересом наблюдал за его прогнозами. Он настолько захватывающе рассказывал о многочисленных явлениях погоды, что это не могло оставить равнодушным даже простого обывателя», — сказал он.

Синоптик также назвал смерть ведущего «огромной утратой для нашего метеорологического фронта».

«Насколько я слышал от людей, которые с ним работали, он действительно был долгое время болен, чуть ли не с 2011 года. Но до последнего момента он выходил в эфир. Несмотря на то, что ему было безумно тяжело это делать. Он был не только выдающийся ученый, но и мужественный, скромный и обаятельный человек», — добавил Тишковец.

В Instagram о смерти ведущего высказался также автор канала «Редакция» Алексей Пивоваров, работавший на НТВ с 1993 по 2013 год.

«Среди людей из моей прошлой тв-жизни, которых я вспоминаю с нежностью и благодарностью, Александр Беляев всегда был на особом месте.

Лучший из всех возможных «ведущих погоды» он удивительным образом соединял в себе черты дореволюционного профессора-интеллигента и американского новостного «презентера» — всегда бодрый, спокойный, профессиональный и, самое важное, понимающий человек и товарищ по эфиру. Земля Вам пухом, Александр Вадимович», — написал Пивоваров.

Впервые Беляев рассказал, что проходит курс лечения от онкологического заболевания, в 2017 году во время интервью с Малаховым, специально для которого тот приехал на дачу к телеведущему.

«Шесть лет тому назад мне поставили диагноз: рак легких. Сделали компьютерную томограмму, и вот такой результат. Естественно, что тогда я был в шоке. Я даже бросил курить. И я не потому бросил курить, что это опасно для здоровья, а потому, что я не мог курить. Тогда меня в буквальном смысле просто вернули на землю», — признавался Беляев.

Сообщалось также, что в случае Беляева болезнь развилась на фоне сахарного диабета второго типа. Ведущему пришлось уйти с телевидения, чтобы пройти курс лечения с помощью облучения и химиотерапии. Он перенес две операции, однако третью пришлось перенести на неопределенный срок из-за непредвиденных затруднений в лечении.

«Случилось расстройство нервной системы. Теперь затруднены координация движений и речь, испытываю трудности с произношением. Но не сдаюсь, планирую поправиться и вернуться к любимой работе», — говорил он.

В 2019 году Беляеву удалось вновь вернуться к своей работе. Выпуски прогноза погоды с его участием стали выходить раз в неделю. А в январе 2020 года он заявил, что прекратил принимать медикаментозные препараты по совету врачей.

В июле стало известно об ухудшении состояния ведущего, ему пришлось перенести девятичасовую операцию, которую проводили две бригады врачей.

«Недавно случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль», — рассказал он.

Отвечая на вопрос о месте образования опухоли, Беляев заявил, что болен раком прямой кишки, тем самым опровергнув публикации в СМИ, в которых говорилось о раке легких. Он добавил, что счел диагноз неблагозвучным, а когда «кто-то написал об онкологии легких», не стал с этим спорить.

Ведущий также сообщил, что после операции у него не было метастаз, и врачи отпустили его домой

«Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант. Что еще? Метастаз нет. Чем занимаюсь в деревне Мешково? Дышу свежим воздухом и радуюсь пока временному успеху», — говорил он.

Беляев подчеркнул, что намерен, как и раньше, следовать рекомендациям врачей, и выразил удивление в связи с тем, какие нагрузки оказался способен выдерживать его организм.

«Кстати, после операции из категории гипотоников перешел в гипертоники», — добавил ведущий