«Каждый получит по $1 млн»: как Канье плакал перед избирателями

Рэпер Канье Уэст, ранее зарегистрировавшийся в качестве кандидата в президенты США, начал свою предвыборную кампанию встречей с избирателями в городе Чарлстон, Южная Королина, передает «Би-би-си». На мероприятии потенциальный сменщик Дональда Трампа появился в бронежилете, с выбритым на затылке числом «2020» и обращался к пришедшим без микрофона. По информации СМИ, встречу посетили около 200 человек.

В один из моментов своего выступления 43-летний музыкант не сумел сдержать слез, говоря об абортах (ранее он уже высказывался против них, подчеркивая, что «следует слову Библии» и выступает «за жизнь») и признавшись, что его родители тоже думали об искусственном прерывании беременности: «Тогда не было бы Канье Уэста, ведь мой папа был слишком занят».

Реклама

Кроме того, Уэст признался, что и сам «едва не убил собственную дочь» Норт, старшего из их с Ким Кардашьян ребенка (также у пары есть сыновья Сейнт и Саам — и еще одна дочка Чикаго): «Я чуть не убил свою дочь. Даже если моя жена захочет развестись со мной после этой речи, именно она принесла Норт в этом мир, когда я этого не хотел». По словам Канье, аборты должны оставаться законными, однако новоиспеченным семьям необходимо оказывать серьезное финансовое поощрение: «Каждый, у кого есть ребенок, получит по миллиону долларов».

Расплакался кандидат в ходе встречи и еще раз — во время воспоминаний о своей матери, ушедшей из жизни в 2007 году в результате осложнений после операции.

Говоря о Гарриет Табмен, американской аболиционистке XIX-XX веков, Уэст вызвал у собравшихся негодование: «Она никогда не освобождала рабов, а просто заставляла их работать на других белых людей».

Согласно Variety, в ходе мероприятия Канье вел себя хаотично: требовал от пришедших «абсолютного молчания и абсолютного порядка», ругал толпу за аплодисменты, а также по непонятной причине выгнал одного из потенциальных избирателей.

Как известно, Уэст подтвердил серьезность намерений участвовать в борьбе за пост президента США, на что он ранее неоднократно намекал, лишь в начале июля, пропустив дедлайны на регистрацию в качестве кандидата в нескольких штатах. На днях он зарегистрировался кандидатом в Оклахоме, ставшей для него первым штатом, где он успел выполнить все бюрократические обязательства до истечения срока. Что касается других регионов, то в той же Южной Каролине ему необходимо успеть собрать 10 тыс. подписей до полудня 20 июля по местному времени.

На выборах-2020 рэпер будет представлять свою же партию — «BDY». По его словам, это расшифровывается как «Birthday Darty» (игра слов — «Партия дня рождения» и «Вечеринка в честь дня рождения»).

Ранее в интервью Forbes Уэст заявил, что, если его выберут президентом США, при организации работы Белого дома он будет опираться на опыт Ваканды, вымышленной африканской страны, известной по киновселенной Marvel. «Многим африканцам не нравится «Черная Пантера» и то, как их показали в Ваканде. Но прямо сейчас я собираюсь использовать структуру Ваканды, потому что это лучшее объяснение того, как наша дизайн-группа будет работать в Белом доме», — отметил Канье.