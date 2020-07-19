«Никакого алкоголя»: друг Ефремова о домашнем аресте актера

Актер Михаил Ефремов, находящийся на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП, читает книги, пишет и смотрит фильмы. Об этом близкий друг семьи заслуженного артиста России рассказал сайту kp.ru. Также он сообщил, что трагический случай сподвиг Ефремова полностью отказаться от спиртного.

«Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова все в порядке — функционирует как надо, — заверил источник. — Миша никогда не зашивался».

Он отметил, что раньше жена 56-летнего артиста Софья Кругликова «подмешивала» ему травы для очищения печени.

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«Она вообще адепт здорового образа жизни — не пила и не курила никогда. Детей приучала к раздельному питанию, они холодной водой обливались, таблетки только по необходимости пьют, в церковь каждое воскресенье ходят», — поделился источник.

По его словам, Ефремов был равнодушен к здоровому образу жизни, но благодаря давлению супруги какое-то время посещал бассейн и тренажерный зал. Также друг семьи сообщил, что актер боялся выпивать при жене, которая с первого дня знакомства старалась спасти его от разрушения.

«Софья с Михаилом познакомилась в клубе «Маяк», он приходил туда с дружками веселиться, — продолжил собеседник здания. — Его дочке Анне-Марии тогда было два года. Софья его убеждала вернуться к Ксении Качалиной — мол, там ребенок маленький подрастает. Но Миша не хотел: был сильно обижен на Качалину, которая ему изменила. Он подобное не прощает. Через два года после того, как Миша с Софьей стали жить, у них родилась Вера. Потом Надя родилась, а в загс сходили, уже когда ждали Бориса. Сначала жили в двушке Кругликовой на Белорусской, потом переселились в трешку на улице Ефремова, сейчас вот в центре у них квартира».

Двумя неделями ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что досуг актера проходит за просмотром спортивных передач и канала «Культура».

Защитник добавил, что Ефремов не включает новости и не заходит в интернет, а звонки следователю, адвокату и сотруднику ФСИН совершает через «пластмассовый телефон за 500 рублей».

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. В результате аварии серьезно пострадал водитель службы доставки еды Сергей Захаров — его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Утром следующего дня стало известно, что пострадавший скончался, а Ефремова отправили под домашний арест до окончания следствия. Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье артисту грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что дело о ДТП в отношении Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Вдова, два сына и брат погибшего были признаны потерпевшими.

«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник.

По словам адвоката семьи Захаровых Александра Добровинского, в дело из пяти томов включены видеоматериалы с места ДТП.

«Сегодня мы приступили к изучению материалов дела, полученных 11 июля в порядке ст. 216 УПК РФ. Они включают в себя видеоматериалы и пять томов дела. Действительно, наряду с другими видеоматериалами нами были обнаружены фрагменты, показанные вчера в эфире программы «60 минут» [на телеканале «Россия 1]», — сказал Добровинский.

Также он отметил, что среди прикрепленных к делу видеоматериалов есть ролик, на котором Ефремов просит отпустить его за деньги.