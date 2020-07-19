Мигрант под стражей: кого подозревают в поджоге собора в Нанте

В Нанте задержан подозреваемый в поджоге одной из крупнейших готических церквей Франции — собора святых Петра и Павла. На время расследования полицейские взяли под стражу 39-летнего мигранта, работавшего в соборе добровольцем. Как сообщает телеканал BFMTV, мужчина находился в историческом сооружении последним и должен был запереть двери на ключ.

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В беседе с журналистами прокурор попросил общественность не спешить с выводами, назвав любое заключение преждевременным. По его словам, подозреваемый был задержан для «проверки противоречий в его расписании». Мужчина находится в отделении нантской полиции с вечера субботы.

Прокурор сообщил, что расследование проходит на научном и судебном уровнях: полицейские просматривают изображения с камер видеонаблюдения, а пожарные и технические эксперты работают на месте происшествия.

Несмотря на задержание подозреваемого, французская полиция не считает поджог наиболее вероятной версией. По словам прокурора, в течение суток после пожара никаких доказательств преступления обнаружено не было. Кроме того, он подтвердил, что на здании нет никаких признаков взлома.

Об этом же заявил настоятель церкви.

«Каждый вечер после закрытия мы осматриваем собор, чтобы проверить, что в него никто не вторгся, — сказал он. — Все было в порядке вчера вечером».

В субботу специалисты уже начали исследовать интерьер собора и тщательно проверять электрические установки, чтобы подтвердить или исключить факт возгорания из-за неисправного оборудования. Но эта версия также не является приоритетной, потому что электрические установки были полностью проверены в начале года. Согласно документам, в работе электросистемы не было замечено ни одной ошибки.

По словам специалистов, исследование места пожара осложняет большое количество обломков сооружения. Два самых маленьких помещения, находящихся рядом с электроустановками, уже были проанализированы. Проверку очага возгорания в основном зале, который также был электрифицирован, перенесли на воскресенье. Вечером субботы специалисты не могли попасть в эту часть здания, потому что в нем сохранялись источники тепла.

На данный момент у собора не было найдено каких-либо очевидных средств для поджога — таких как канистра с бензином. Для выявления источника огня необходимо выкопать и очистить завалы, а затем взять образцы для лабораторной проверки наличия частиц топлива на месте пожара.

Для участия в расследовании из Парижа прибыл эксперт по пожарной безопасности. После исследования электроустановок собора и осмотра места пожара он подготовит доклад, который будет иметь решающее значение при определении причины происшествия.

Накануне подполковник пожарной бригады Жером Ланглуа сообщил, что пожарные смогли полностью потушить огонь в соборе. В этой операции были задействованы около 100 пожарных и 40 автосредств, которые отправились на место после сообщения от местных жителей, поступившего 18 июля в 07:45 по местному времени. Пожарные рассказали, что в момент их прибытия на место догорал этаж, на котором хранился церковный орган.

«Это трагедия. Это была одна из жемчужин органного наследия Франции. Это был один из самых красивых органов во Франции», — сказала органистка собора Мари-Терез Йехан.

Также культурное наследие Франции утратило ценную картину XIX века и витражи XV века на фасадной части здания. Через десять часов после начала пожара специалисты его ликвидировали и остались на месте для предотвращения тления и повторного возгорания. Комментируя происшествие, президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил работу пожарной бригады.

«После Нотр-Дама огонь охватил собор Святых Петра и Павла в сердце Нанта. Выражаю поддержку нашим пожарным, которые идут на все необходимые риски, чтобы спасти этот образец готического искусства», — написал глава государства.

В субботу на место пожара прибыли премьер-министр страны Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и глава министерства культуры Розин Башло-Наркен. Они обсудили ситуацию с пожарными и поблагодарили их аплодисментами.