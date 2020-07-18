«Не смотри налево»: Пугачева ответила Киркорову

Народная артистка СССР Алла Пугачева заочно ответила на высказывание экс-супруга Филиппа Киркорова. Во время недавнего визита в Витебск поп-исполнитель рассказал об их нынешних отношениях с Примадонной, а также заявил, что «ходит направо и налево, так как имеет право». По его словам, они с бывшей женой не дружат домами, но у него все равно есть к ней теплые чувства. Немногим позднее в Instagram Пугачевой появился пост, в котором она раскрыла секрет семейного счастья.

«Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», — посоветовала певица.

В рамках фестиваля в Белоруссии Киркоров также напомнил журналистам, что не связан узами брака и, согласно его словам, предпочитает «секс без обязательств». «Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю — как хочу и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы», — цитирует слова певца kp.ru.

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Кроме того, в беседе с представителями СМИ он отметил, что бывшая супруга не следит за его профилем в социальной сети, хотя он на нее подписан. «Мне доставляет радость наблюдать за ее счастьем на расстоянии, что и делаю благодаря Instagram. В отличие от нее — я на нее подписан», — отметил артист.

Киркоров был четвертым мужем Пугачевой. В браке они прожили с 1994 по 2005 год.

Именно в те годы артист представил Россию на «Евровидении», получил премию World Music Awards за рекордный тираж среди соотечественников и расширил творческую деятельность от певца до продюсера и композитора.

Ранее в интервью «Московскому Комсомольцу» Киркоров рассказал, что их с Пугачевой семейная жизнь была гладкой и даже слишком хорошей, что и стало причиной разрыва. «Может быть, сглазили. Слишком все мы выставили напоказ. Слишком оправдывались, что у нас все хорошо. Надо было забить и жить своей жизнью», — выразил он мнение.

Сейчас Пугачева счастлива в браке с пародистом и телеведущим Максимом Галкиным. Церемония бракосочетания произошла в 2011 году, хотя познакомились они задолго до этого момента. В 2013-м пара стала родителями двойняшек Лизы и Гарри. Сама Примадонна отказалась от частых выступлений на сцене, сконцентрировав свое внимание на воспитании детей и другой деятельности.

Киркоров же по-прежнему активно занимается творчеством и расширением своей аудитории. В 2018 году он выпустил совместный с Егором Кридом трек «Цвет настроения черный», который стал популярным среди молодежной аудитории.

Кроме того, в 2011 и 2012 году у певца родились два наследника — Алла-Виктория и Мартин-Кристин. В недавнем интервью певец рассказал, что во время карантина он смог поближе «рассмотреть» своих детей, которых практически не видит из-за сложного графика.

«Вы не поверите, я наконец-то рассмотрел своих детей! Я ведь все эти восемь лет колбасой мотался по стране и совсем их не видел. А ведь они такие взрослые, такие разные. Слава Богу, не артисты. Но если сами потянутся, то ладно», — сказал он.