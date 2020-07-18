Спустя год после Нотр-Дама: во Франции горит собор XV века

В субботу, 18 июля, в соборе Святых Петра и Павла, который находится во французском Нанте, произошел пожар. Согласно BFMTV, об инциденте пожарным сообщили местные жители в 07.45 по местному времени, после чего около 100 сотрудников службу были отправлены на место происшествия. В 10.00 по местному времени пожарные рассказали, что основной ущерб был нанесен большому органу, стоявшему внутри помещения. По информации СМИ, огонь удалось сдержать, однако пожар до сих пор не потушен.

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«Ущерб сосредоточен на большом органе, который, кажется, был полностью разрушен. Платформа, на которой он находится, крайне нестабильна и угрожает рухнуть», — заявил директор пожарной службы в ходе пресс-брифинга перед собором.

Причины возгорания на данный момент не раскрываются.

Собор Святых Петра и Павла, являющийся одной из крупнейших готический церквей Франции (он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери), строился на протяжении более 450 лет — в 1434-1891 гг., став уже четвертым церковным объектом на этом месте: прежде здесь находились часовня и соборы III, VI и XI веков соответственно. У охваченного пожаром собора богатая история. В частности, в 1440 году именно здесь в преддверии казни совершил покаяние Жиль де Рэ, послуживший прототипом для персонажа Синяя Борода.

Ранее объект уже несколько раз приходилось внепланово реставрировать: церковь серьезно пострадала от взрыва в одной из башен в 1800 году, а также бомбардировок во время Второй мировой войны.

При этом уже в 1972-м — во время реставрации — под крышей собора начался пожар (причиной случившегося была названа халатность рабочего, оставившего на месте паяльник). В результате инцидента была разрушена внушительная часть несущих конструкций.

По словам мэра Нанта, нынешний пожар, который удалось сдержать, «пока что не может сравниться» с пожаром 1972 года.

Около года назад — 15 апреля 2019-го — пожар произошел в знаменитом соборе Парижской Богоматери, основанном в XII веке в столице Франции. Возгорание началось примерно в 18.50 по местному времени на верхних ярусах сооружения, при этом остановить его удалось лишь утром следующего дня — даже несмотря на то, что в общей сложности в операции приняли участие около 400 спасателей.

В результате произошедшего обрушились шпиль и часть крыши, а внутреннее убранство было повреждено.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор восстановят за пять лет. «Мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее.

И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях, — заявил он.

— Пожар в соборе Нотр-Дам напоминает нам о том, что наша история всегда движется вперед, никогда не останавливается. И что нам еще много раз предстоит преодолевать тяжкие испытания».

По мнению экспертов, стоимость восстановления поврежденной части собора может составить примерно €1 млрд. Кроме того, некоторые специалисты считают, что реконструкция займет ощутимо больше пяти лет, которые были заявлены Макроном.