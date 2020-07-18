«Вернулись в 90-е»: Пригожин сообщил об угрозах расправой

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выселение его первой семьи из квартиры из-за долгов. Ранее на этой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что Елена Пригожина, в свое время родившая ему сына и дочь, и ее близкие проиграли в суде некой компании «Бенефит». Отмечалось, что экс-супругу и ее детей признали утратившими право использовать жилье и выселили, взыскав таким образом задолженность в размере 4 млн рублей. Сам Пригожин в интервью WomanHit подчеркнул, что за инцидентом стоят микрозаймовые организации.

«Я, естественно, не оправдываю поступки моей бывшей супруги. Моя бывшая жена Лена закладывает под 40% годовых квартиру. <...> Но что меня во всей этой истории больше всего возмущает, так это то, что данная организация, которая выдает такие кредиты, занимается исключительно бандитизмом и рейдерством», — заявил продюсер.

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Он также сообщил, что среди прочих из квартиры выселили его бывшую тещу, которой сейчас 82 года. По словам Пригожина, в связи с произошедшим он уже обратился в правоохранительные органы.

«Я уже обращался в правоохранительные органы, чтобы там взяли на контроль ситуацию, связанную с моей бывшей тещей. Вы понимаете, что пожилую женщину выселили из квартиры. <...> Понимаете, человека, который отработал в Советском Союзе и имеет большой стаж, которому 82 года, выкинули на улицу. Вы такое видели в этой жизни? <...> За этим стоят микрозаймовые организации, которые предлагают такие незаконные договора».

Кроме того, он рассказал, что встречался с представителями причастных к истории микрозаймовых организаций, пытаясь урегулировать вопрос в досудебном порядке, но они якобы стали угрожать ему расправой.

«Да, вот эти люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. Сказали, что если я полезу в эту историю, они со мной расправятся.

Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы. Вы бы слышали, как со мной разговаривали эти люди! Они бесстрашные, они не боятся законов, они не боятся власти. То есть я должен, защищая свою семью, брать ружье и сидеть охранять, когда эти твари ко мне приедут? — возмутился супруг певицы Валерии. — Я им сказал: «Вы хотя бы бабушке верните квартиру, проявите джентльменство свое». На что они мне сказали: «Так не будет».

Вспоминая о первом браке с Еленой Пригожиной, он подчеркнул, что при уходе из семьи «оставил все, что заработал». Также он выразил мнение, что тогда вел себя достойно.

«Я в первом браке оставил все, что заработал. Я считаю, что вел себя достойно. Я тогда не делил имущество, хотя мог это сделать, я не делил с ними деньги. Во втором браке, гражданском, тоже все оставил. А в третьем — мы вместе с Валерией все построили сами, — рассказал продюсер, после чего обвинил экс-супругу в предательстве. — Я считаю, что самое большое предательство в этой истории заключалось в том, что мама вышла замуж за молодого человека, а дети оказались здесь заложниками.

Я не осуждаю, что она так сделала, я осуждаю, что молодой человек не в состоянии обеспечить женщину. <...> В итоге они продали за бесценок квартиру, которая, грубо говоря, стоила под 100 миллионов».

В заключение он признался, что не знает, где сейчас живет его бывшая семья. Вместе с тем Пригожин отметил, что продолжает снимать своей дочери от первого брака Дане жилье.