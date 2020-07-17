«Разжижение мозгов»: ветераны требуют уволить Собчак

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием отстранить Ксению Собчак от должности телеведущей после ее выступления в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого по делу о государственной измене.

«Уверены, что поспешные выводы тех, кто сейчас выходит на пикеты в поддержку задержанного Ивана Сафронова, основаны на достаточно вольном, субъективном понимании принципов демократии, на их откровенном отторжении механизмов правого регулирования со стороны российского государства, на правовом нигилизме – на явном неуважении к существующему праву и действующим законам Российской Федерации»,

— говорится в тексте обращения.

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Представители движения также выразили уверенность в том, что защитники Сафронова «пытаются оказать давление на следственные и судебные органы, при этом делая определенную попытку «набрать очки популярности», как та же Ксения Собчак».

Они также обратили внимание, что в сентябре 2019 года «Партия ветеранов России» обращалась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить в отношении Собчак уголовное дело из-за ее позиции по Крыму.

В обращении не обошли вниманием и критическое отношение Собчак к голосованию по изменению Конституции России.

«В отношении Ксении Собчак хотелось бы отметить тот факт, что по вопросу внесения изменений в Конституции Российской Федерации, предложенных президентом России Владимиром Путиным, она активно призывала игнорировать голосование и не приходить на избирательные участки, тем самым системно отрицая волеизъявление большинства российских граждан и противопоставляя себя государству и обществу, массово голосовавшему по данным поправкам на всероссийском голосовании», — подчеркнули в движении.

В «Ветеранах России» выразили уверенность в том, что «Ксения Собчак и ей подобные не ассоциируют себя с современной Россией», воспринимают страну как «кормушку» для обеспечения комфортной жизни за границей, отделяют себя от общества и игнорируют закон.

В конце обращения представители движении сообщили Эрнсту, что в ходе заседания центрального совета «Ветеранов России» было принято заявление, «что Собчак Ксения Анатольевна несостоятельна как российский общественно-политический деятель и журналист, занимающийся в своих публичных выступлениях и видеоматериалах разжижением мозгов нашей молодежи и системно насаждающий правовой нигилизм».

Аналогичное обращение было направлено руководителю аппарата Общественной палаты Российской Федерации Павлу Андрееву. В нем «Ветераны России» попросили дать общественную оценку видеоролика, в котором Собчак объяснила свое решение не участвовать в голосовании по изменению Конституции.

Впоследствии сама Собчак прокомментировала требования со стороны «Ветеранов России» в своем Telegram-канале.

«Ветераны России» прям как (главный редактор Wonderzine) Юля Таратута. Последняя не могла спокойно спать из-за моих рекламных контрактов, а ветераны написали донос Эрнсту, чтоб меня уволил, тоже не хуже Вандерзиновского. Люблю, когда ненависть ко мне объединяет такие разные социальные группы», — написала Собчак.

Она также сравнила «Ветеранов России» с Алексеем Навальным из-за критики ее позиции в отношении Ивана Сафронова.

«Ветераны, кстати, еще солидарны и с Алексеем Навальным — выступить в защиту Сафронова тоже вполне себе преступление», — отметила Собчак.

Отвечая на вопрос о том, не пренебрегает ли она мнением ветеранов из-за того, что ориентируется на молодежь, ведущая сказала, что ее «очень волнуют ветераны». «В моем творчестве я ориентируюсь на самые широкие группы населения. Но если сузить — то на молодежь и ветеранов», — заявила журналистка.

С 2020 года Собчак является ведущей вечернего шоу Первого канала «Док-ток».