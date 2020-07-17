«Урон карьере»: бывшие вступились за Джонни Деппа

Синяки и порезы на теле актрисы Эмбер Херд мог оставить не ее бывший муж Джонни Депп, а глава компании Tesla Илон Маск, заявила суду Тринити Эспарса, отвечавшая за охрану особняка голливудских знаменитостей. По ее словам, несмотря на заявление актрисы о том, что 21 мая 2016 года Депп бросил ей в лицо телефон, от удара которого остался синяк, на протяжении нескольких дней после этого Эспарса не заметила никаких следов насилия.

Она также рассказала, что 25 мая сделала комплимент своей клиентке касательно ее внешнего вида и даже поинтересовалась, каким увлажнителем та пользуется.

Только спустя шесть дней после предполагаемой агрессии со стороны Деппа, 27 мая, она увидела под правым глазом Херд красную отметину. Согласно ее словам, у актрисы в тот день было «грустное выражение лица».

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Эспарса добавила, что во время просмотра записей камер наблюдения она специально увеличивала изображение, чтобы рассмотреть детали, однако не обнаружила в период с 21 по 26 мая каких-либо синяков, порезов или других следов на теле актрисы.

Спустя несколько недель она обратила внимание, что в дом зашел Илон Маск, волосы которого были спутаны, «как будто он только что проснулся». В тот же день, исходя из ее показаний, Херд появилась с тремя круглыми синяками на шее и двумя пластырями на руке, а также со слабой отметиной на левой щеке под глазом.

Другой сотрудник службы охраны рассказал Эспарсе, что на протяжении более года видел, как Маск посещал Херд поздними вечерами, когда Депп был занят на съемках.

Соответствующие показания Эспарса дала в рамках слушаний по иску Деппа к изданию The Sun, обвинившему его в жестоком обращении с Херд в 2018 году. О разбирательстве между Деппом и Херд высказалась также мать двух детей актера, актриса Ванесса Паради. Она выразила уверенность в том, что ее бывший возлюбленный не мог нанести увечий своей бывшей жене.

«Я знаю Джонни больше 25 лет. Мы были партнерами на протяжении 14 лет и вырастили вместе двух детей. На протяжении всех этих лет я знала Джонни как доброго, внимательного, щедрого и нежестокого человека и отца», — сказала она.

Она также заявила, что актеры, режиссеры и участники съемочных групп тех фильмов, где играл Депп, «обожали его» за скромное и уважительное отношение. Кроме того, Паради выразила обеспокоенность в связи с тем, что обвинения в адрес Деппа наносят серьезный урон его карьере.

С аналогичным заявлением выступила актриса Вайнона Райдер, с которой Депп был обручен в начале девяностых.

«Я знала Джонни очень хорошо много лет назад. Мы были парой четыре года, я считала его лучшим другом, членом своей семьи. Я рассматриваю наши отношения как одни из наиболее важных в моей жизни», — сказала она.

Райдер подчеркнула, что говорит, опираясь на личный опыт. При этом артистка добавила, что сегодняшние обвинения настолько расходятся с ее восприятием Деппа, что она была «абсолютно шокирована, запутана и огорчена», когда их услышала.

«Мысль, что он невероятно жестокий человек — максимально далека от того Джонни, которого я знала и любила. Он никогда и никогда не был со мной жесток», — сказала она.

Актриса добавила, что не видела со стороны Деппа жестокости и в адрес других людей. «Я не хочу никого называть лжецом, но — исходя из моих отношений с Джонни — невозможно поверить, что эту чудовищные обвинения – правда», — отметила Райдер.

Ранее «Газета.Ru» писала о предпосылках суда с участием Деппа и Херд — и том, что стало известно в ходе первых слушаний.