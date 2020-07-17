Испугали инвесторов: акции Netflix упали на фоне выхода из пандемии

Акции стриминг-гиганта Netflix рухнули на 9%, передает Yahoo Finance. Показатели компании разочаровали инвесторов, в частности, из-за того, что прибыль на акцию составила $1,59 вместо ожидаемых $1,82.

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Вместе с тем доходы потокового сервиса за второй квартал выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, составив $6,15 млрд при прогнозах на уровне $6,08 млрд. Кроме того, аудитория Netflix увеличилась на 10,09 млн при консенсусе 8,2 млн. Такому результату во многом поспособствовала пандемия коронавируса, из-за которой люди перешли на домашний прокат.

Тем временем представители Netflix предупредили, что остановка производства, вызванная пандемией, ударит по библиотеке в 2021 году. Согласно прогнозам, количество контента уменьшится вдвое.

«Мы полагаем, что число пользователей и рост новых подписчиков будет замедляться по мере того, как закончится карантин, — приводит заявление Netflix The Hollywood Reporter. — Пользователи оправляются от шока из-за COVID-19 и социальных ограничений».

В следующем квартале компания прогнозирует относительно скромные 2,5 млн новых подписчиков. Год назад прирост зрителей держался на уровне 6,8 млн. Как подчеркнул «Газете.Ru» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов, участники рынка изначально рассчитывали, что в третьем квартале база подписчиков Netflix увеличится гораздо существеннее — на 5,36 млн.

«Компания вновь отметила, что резкий спрос на ее услуги был вызван теми потребителями, которые в принципе собирались подписаться на сервис, но из-за карантина решили сделать это раньше. Мы видим существенный риск в том, что часть новых подписчиков из Европы вскоре начнет отписываться от сервиса в случае отсутствия второй волны эпидемии», — пояснил Меркулов.

Однако, по мнению эксперта, перенос большой части съемок на 2021 год позволит Netflix завершить год с положительным денежным потоком.

«В дальнейшем мы рассчитываем, что показатель будет стабильно держаться в области положительных значений и компания будет постепенно избавляться от зависимости от кредитных источников финансирования. Компания привлекла $1 млрд долга и теперь имеет $7,1 млрд денежных средств, которых хватит на ближайшие 12 месяцев», — заключил Меркулов.

Хотя Netflix, как и его коллеги в сфере кинопроизводства, был вынужден приостановить съемки, ему все же удалось удержать внимание подписчиков за счет снятых до карантина проектов. Например, в начале мая вышел сериал Райана Мерфи «Голливуд», а также новые сезоны шоу «Мертв для меня» и «13 причин почему». Несмотря на печальные прогнозы, один из генеральных директоров компании Тед Сарандос все же надеется на стабильный выход проектов в 2021 году. С одной стороны, Netflix уже возобновил съемки за пределами США. С другой — контент планируют обновлять за счет внешних приобретений, в том числе благодаря фильму «Губка Боб в бегах».