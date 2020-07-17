«Чувство любви и благодарности»: Киркоров об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал о нынешних отношениях с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, с которой состоял в браке в 1994-2005 годах. По словам исполнителя, он испытывает к нынешней супруге юмориста Максима Галкина «чувство любви и благодарности», однако домами с экс-женой не дружит.

«Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности,

— цитирует Киркорова kp.ru. — И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить. Я же вижу — в отличие от Аллы я на нее подписан в Instagram. Посмотрите на меня, я красивый и счастливый. Мне через год 55, а кто даст?»

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Отвечая на вопрос о том, что в настоящий момент происходит в его личной жизни, певец заявил о «сексе без обязательств», напомнив, что не связан узами брака.

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю — как хочу и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы», — заинтриговал артист.

Также Киркоров рассказал, чем занимался на карантине. Согласно исполнителю, принятые меры по сдерживанию распространения коронавируса позволили ему «наконец-то рассмотреть» его детей.

«Вы не поверите, я наконец-то рассмотрел своих детей! Я ведь все эти восемь лет колбасой мотался по стране и совсем их не видел. А ведь они такие взрослые, такие разные», — признался певец.

При этом он подчеркнул, что не будет препятствовать их желанию стать артистами, если они его когда-то проявят. «Слава Богу, не артисты. Но если сами потянутся, то ладно. У меня есть перед глазами прекрасный пример: Алла Пугачева никогда не пользовалась своим блатом, чтобы как-то устроить Кристину. Ее выбрали в фильм «Чучело» не потому, что она дочь Примадонны, а потому, что она гениальная артистка, — выразил мнение он. — К счастью, пока мой Мартин увлечен футболом, а Алла-Виктория хочет быть декоратором, художником. До этого ей нравилось фигурное катание. И она, между прочим, была влюблена не в Гном Гномыча, а в Евгения Плющенко».

В разговоре с представителями СМИ Киркоров также вспомнил о последствиях скандального инцидента, произошедшего в 2004 году, когда он оскорбил журналистку Ирину Ароян.

«Вы думаете, артисту всегда приятно выходить на сцену? Думаете, легко было мне выйти после того скандала в 2004 году? Никто не знает, что на самом деле творилось у меня на душе, — поделился певец. — Но я вышел. Еще и майку надел «Король ремейков». Потому что я всегда преодолеваю себя».

Ранее Киркоров оценил фильм «Евровидение: История огненной саги», где появился персонаж, созданный по его образу, признавшись, что это ему льстит. «Конечно, я посмотрел музыкальную комедию «Евровидение: История огненной саги». Наконец-то о моем любимом конкурсе «Евровидение» вышел художественный фильм с крутым продакшеном и суперталантливой командой. Идея фильма принадлежит комику Уиллу Ферреллу, который стал одним из авторов сценария и исполнил главную мужскую роль», — цитирует артиста РИА «Новости».

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