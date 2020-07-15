«Ушел и со всеми поругался»: Домогарова во МХАТе заменит Куценко

Актер Гоша Куценко сыграет в обновленной версии спектакля Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» во МХАТе имени Горького. До него главную роль в постановке исполнял Александр Домогаров, покинувший театр в марте этого года. По словам режиссера, с приходом Куценко образ главного героя несколько изменится.

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«В спектакле задействован новый артист со своей индивидуальностью!» — прокомментировал «Вечерней Москве» замену Домогарова Кончаловский.

В марте 2020 года Домогаров на своей странице в Instagram объявил об уходе из МХАТ имени Горького, где он был приглашенным артистом.

Незадолго до этого актер вместе с заслуженной артисткой России Юлией Высоцкой играл в спектакле Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Постановки прошли с аншлагом и должны были повториться в апреле.

«Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором, — пояснил Домогаров. — И пока руководство МХАТа не извинится перед артистом Моссовета, никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся — мое решение останется прежним. Никакого конфликта нет, я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации».

По его словам, отношения с руководством испортились еще в начале 2020 года. Домогаров также пообещал, что зрители больше не удивят спектакль с его участием на сцене «этого лже-театра».

Между тем в пресс-службе МХАТа «Газете.Ru» уточнили, что после этого инцидента с Домогаровым пытались перезаключить контракт, но он «не был им подписан».

«Был подписан договор на 2019-й год. На 2020-й мы подготовили все документы со стороны театра на оплату услуг. Домогаров не выходит на связь. Представитель его тоже. Поскольку договор был на оказание услуг, мы не можем их оплатить, пока он не подпишет контракт. Ушел и со всеми поругался, но мы его ждем», — ответили в театре, подчеркнув, что «контракт был направлен в его адрес много раз».

Домогаров в беседе с изданием Starhit заявил, что покинул театр, поскольку ему не выплатили гонорар за спектакль «Сцены из супружеской жизни». Он уточнил, что перед каждым выступлением подписывал договор заранее.

«Тут же мне его выдали за полчаса до выхода на сцену, когда было совершенно не до этого. Денег за выполненную работу я не видел по сей день. Зато от директора МХАТа получил издевательское письмо о том, что меня с публикой связывают «не только финансовые обязательства», поэтому играть я должен при любом раскладе», — объяснил он.

В конце января артист должен был играть главную мужскую роль в театральной рапсодии «Генри и Эллен» драматурга Дона Нигро. Однако режиссер Римас Туминас обвинил Домогарова в непрофессиональном отношении к работе и отстранил его от роли. Вместо Домогарова на главную роль был утвержден актер Театра юного зрителя Игорь Гордин.