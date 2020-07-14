Тесла, Кюри и Иван Дорн у Серебренникова: трейлеры недели

«Петровы в гриппе»; Кирилл Серебренников

Крайне ожидаемый российский проект — фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова — наконец-то обзавелся трейлером. В экранизации сюрреалистического романа Алексея Сальникова снялись Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников и Иван Дорн. Серебренников снимал картину в 2019 году, когда его отпустили из-под домашнего ареста по делу «Седьмой студии».

Автор нашумевшего комикса «Персеполис» о судьбе женщин в Иране Маржан Сатрапи села за режиссерское кресло спустя пять лет после выхода ее фильма «Голоса». Новый проект постановщицы «Опасный элемент» посвящен лауреатке Нобелевской премии по физике и химии Марии Кюри. Главную роль в байопике исполнила номинантка на «Оскар» Розамунд Пайк.

«Стартрек: Нижние палубы» («Star Trek: Lower Decks»); Майк Макмэхан

Сценарист и продюсер «Рика и Морти» Майк Макмэхан готовит к выходу новый мультфильм «Стартрек: Нижние палубы». На днях вышел свежий трейлер, в котором космическая команда под названием «Серритос» пытается вести нормальную жизнь, то и дело сталкиваясь с вселенскими неприятностями.

Еще один байопик о Николе Тесла в копилку: фильм «Тесла» режиссера Майкла Алмерейда. Премьера картины успела состояться в этом году на фестивале Sundance в январе. Судя по трейлеру, проект больше сфокусируется на непростых взаимоотношений физика с Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом.

«Мажоры на каникулах» («Good Kids»); Криса Маккой

Зои Дойч не привыкать играть в тинейджерских проектах: в новом трейлере фильма «Мажоры на каникулах» из школьного вице-президента и эколога-фанатика в сериале «Политик» она переформатировалось в ученицу элитной гимназии. Премьера ленты Криса Маккоя в России запланирована на 2020-й год.

close Кадр из фильма «Мажоры на каникулах» (2020) Кадр из фильма «Мажоры на каникулах» (2020) shark Films

«Красотка в ударе»; Яна Гладких

Актриса Яна Гладких дебютирует в качестве режиссера с комедией «Красотка в ударе». Главная роль досталась Юлии Александровой, знакомой по франшизе «Горько!». В центре сюжета — простая девушка Полина, которой нужно было удариться головой, чтобы понять, что она красивая.

«Айван, единственный и неповторимый» («The One and Only Ivan»); Теа Шэррок

Walt Disney Studios опубликовал трогательный трейлер фильма «Айван, единственный и неповторимый» о самце гориллы, который уже 27 лет живет за стеклянными стенами торгового центра. В фильме снялся Брайан «Уолтер Уайт» Крэнстон.