Тесла, Кюри и Иван Дорн у Серебренникова: трейлеры недели

Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Петровы в гриппе» (2020) Кадр из фильма «Петровы в гриппе» (2020)
Кадр из фильма «Петровы в гриппе» (2020)

Кадр из фильма «Петровы в гриппе» (2020)

Bord Cadre Films
Байопики о Марии Кюри и про Николу Тесла, дебют актрисы Яны Гладких и «вирусная» реальность в новом фильме Серебренникова «Петровы в гриппе»: «Газета.Ru» рассказывает о главных трейлерах недели.

«Петровы в гриппе»; Кирилл Серебренников

Крайне ожидаемый российский проект — фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова — наконец-то обзавелся трейлером. В экранизации сюрреалистического романа Алексея Сальникова снялись Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников и Иван Дорн. Серебренников снимал картину в 2019 году, когда его отпустили из-под домашнего ареста по делу «Седьмой студии».

«Опасный элемент» («Radioactive»); Маржан Сатрапи

Автор нашумевшего комикса «Персеполис» о судьбе женщин в Иране Маржан Сатрапи села за режиссерское кресло спустя пять лет после выхода ее фильма «Голоса». Новый проект постановщицы «Опасный элемент» посвящен лауреатке Нобелевской премии по физике и химии Марии Кюри. Главную роль в байопике исполнила номинантка на «Оскар» Розамунд Пайк.

«Стартрек: Нижние палубы» («Star Trek: Lower Decks»); Майк Макмэхан

Сценарист и продюсер «Рика и Морти» Майк Макмэхан готовит к выходу новый мультфильм «Стартрек: Нижние палубы». На днях вышел свежий трейлер, в котором космическая команда под названием «Серритос» пытается вести нормальную жизнь, то и дело сталкиваясь с вселенскими неприятностями.

«Тесла» («Tesla»); Майкл Алмерейда

Еще один байопик о Николе Тесла в копилку: фильм «Тесла» режиссера Майкла Алмерейда. Премьера картины успела состояться в этом году на фестивале Sundance в январе. Судя по трейлеру, проект больше сфокусируется на непростых взаимоотношений физика с Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом.

«Мажоры на каникулах» («Good Kids»); Криса Маккой

Зои Дойч не привыкать играть в тинейджерских проектах: в новом трейлере фильма «Мажоры на каникулах» из школьного вице-президента и эколога-фанатика в сериале «Политик» она переформатировалось в ученицу элитной гимназии. Премьера ленты Криса Маккоя в России запланирована на 2020-й год.

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Кадр из фильма «Мажоры на каникулах» (2020) Кадр из фильма «Мажоры на каникулах» (2020)
Кадр из фильма «Мажоры на каникулах» (2020)

Кадр из фильма «Мажоры на каникулах» (2020)

shark Films

«Красотка в ударе»; Яна Гладких

Актриса Яна Гладких дебютирует в качестве режиссера с комедией «Красотка в ударе». Главная роль досталась Юлии Александровой, знакомой по франшизе «Горько!». В центре сюжета — простая девушка Полина, которой нужно было удариться головой, чтобы понять, что она красивая.

«Айван, единственный и неповторимый» («The One and Only Ivan»); Теа Шэррок

Walt Disney Studios опубликовал трогательный трейлер фильма «Айван, единственный и неповторимый» о самце гориллы, который уже 27 лет живет за стеклянными стенами торгового центра. В фильме снялся Брайан «Уолтер Уайт» Крэнстон.