Конец легенды: умер ведущий «Разрушителей мифов»

Соведущий программы «Разрушители мифов» Грант Имахара, покинувший проект в 2014 году, умер в возрасте 49 лет от аневризмы сосудов головного мозга, сообщили представители телеканала Discovery.

«Эта грустная новость о Гранте разбила наше сердце. Он был важной частью семьи Discovery и по-настоящему удивительным человеком», — заявили они.

Имахара родился в 1970 году в Лос-Анджелесе в японско-американской семье. Он окончил Университет Южной Калифорнии со степенью инженера-электротехника, однако позднее признавался, что неоднократно задумывался о переводе на сценарное отделение.

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«Мне нравится тот вызов, который заложен в конструировании и создании вещей, в понимании того, как что-либо работает и как сделать это лучше или применить по-другому. Когда я был ребенком, я никогда не хотел быть Джеймсом Бондом. Я хотел быть Кью, потому что он создавал все приспособления. Я думаю, что профессия пришла сама», — говорил он.

После окончания института он устроился на работу в департамент визуальных эффектов компании Джорджа Лукаса, где проработал девять лет. За это время он стал главным специалистом по созданию моделей и успел поработать над второй трилогией космической саги «Звездные войны», двумя продолжениями «Матрицы», фильмами «Парк Юрского периода», «Искусственный разум», «Терминатор 3» и другими.

Имахара присоединился к шоу «Разрушители мифов» на третьем сезоне по предложению ведущего Тори Беличи, который вместе с ним работал когда-то в компании Лукаса. В передаче он заменил Скотти Чепмена и часто называл сам себя «подопытным кроликом», несмотря на применение в передаче специальных манекенов для опасных экспериментов.

С 2013 по 2017 год он также играл одну из главных ролей в фанатском сетевом сериале «Звездный путь: Продолжение», часть средств на съемки которого была собрана с помощью краудфандинговых платформ.

Он покинул передачу в 2014 году вместе со своими коллегами Тори Беличи и Кэри Байрон. В 2016 году они втроем вновь объединились для работы над проектом стримингового сервиса Netflix «Белый кролик», который продержался один сезон.

В 2016 году Имахара обручился с дизайнершей Дженнифер Ньюман, работавшей, в частности, над спин-оффом «Звездных войн» об Оби-Ване Кеноби.

«Я не могу подобрать слов. Я не знаю, смогу ли. Я потеряла часть моего сердца и души сегодня. Он был таким щедрым и добрым, таким бесконечно милым и был так любим своими удивительными друзьями. Я счастлива, что знала его, любила и была любима им. Я люблю тебя, дорогой», — написала она.

Узнав о смерти бывшего соведущего, Байрон опубликовала в своих социальных сетях фотографию с Имахарой и Беличи, сопроводив ее подписью: «Иногда я хочу, чтобы у меня была машина времени».

Немного позднее на новость отреагировал ведущий и продюсер «Разрушителей мифов» Адам Сэвидж.

«Это потеря для меня. Нет слов. Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой более 22 лет. Грант был действительно блестящим инженером, художником и артистом, а также щедрым, легким и вежливым человеком. Работать с ним было очень весело. Я буду скучать по моему другу», — написал он.