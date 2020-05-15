«Меладзе поддержал»: Эрика Герцег покинет «ВИА Гру»

Коллектив «ВИА Гра» вновь в поиске солистки — о своем скором уходе из группы сообщила Эрика Герцег. Эта новость прозвучала в ходе прямого эфира с арт-директором игорной зоны «Красная поляна». Все участницы группы делились своим опытом самоизоляции, а позже всех присоединившаяся Эрика почти сразу рассказала о грядущих переменах.

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«Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал», — сказала она.

К слову, среди поклонников коллектива уже ходили слухи о том, что одна из участниц готовится начать сольную карьеру. Ранее в блоге Константина Меладзе появилось объявление о поиске артистки в его продюсерский центр.

close Группа «ВИА Гра». Слева направо: Ольга Меганская, Эрика Герцег и Ульяна Синецкая Группа «ВИА Гра». Слева направо: Ольга Меганская, Эрика Герцег и Ульяна Синецкая @erikaherceg/Instagram

«Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! MeladzeMusic объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов», — гласила публикация.

Согласно договору, Герцег проработает до конца этого года. Также она поможет новой участнице освоиться в коллективе и передаст ей необходимые знания. Сама Эрика поглощена сольной программой, подготовкой которой она уже занимается полным ходом.

Напомним, что Герцег попала в коллектив после проекта «Хочу в «ВИА Гру». Ее экс-коллеги Анастасия Кожевникова и Миша Романова, также отобранные в этом шоу, давно покинули группу. В настоящее время в трио, помимо Герцег, поют Ольга Меганская, пришедшая в 2018 году, и Ульяна Синявская, присоединившаяся в 2019-м.

31-летняя исполнительница подчеркнула, что очень благодарна Меладзе, с которым проработала около семи лет.

«Он — лучший наставник. Я стала такой, какой хотела быть всегда. Для меня Константин Меладзе — третий отец», — сказала певица.

К слову, Эрику часто сравнивают с ее предшественницей в коллективе — блондинкой Верой Брежневой. Более того, в шоу-бизнесе ходят слухи о том, что Герцег, также как и Брежнева когда-то, завела роман с женатым Меладзе.

Сама Эрика отрицает любовные чувства к продюсеру, уверяя, что уже давно встретила мужчину, «о котором мечтала всю жизнь».

«Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи о романе с Меладзе отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения», — цитирует артистку «СтарХит».

Вместе с тем, личность и род деятельности избранника Эрика держит в тайне. Герцег придерживается мнения о том, что «счастье любит тишину».

«Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Это мое, пусть это останется дома!» — заявила она.

Напомним, что пять лет назад Меладзе развелся с бывшей супругой Яной, родившей ему троих детей, и ушел к Вере Брежневой, отношения с которой начались еще во времена «золотого состава» группы и длились несколько лет.